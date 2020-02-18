Merakla beklenen Laureus Ödülleri 20. kez sahiplerini buldu. 4 yıl aranın ardından Berlin'in ev sahipliği yaptığı ödül töreni TRT SPOR2'den canlı yayınlandı.

Erkeklerde yılın sporcusu ödülü ilklere sahne oldu.

İlk kez 2 sporcu için verilen oylar eşit olunca ödülü Lionel Messi ile Lewis Hamilton paylaştı.

Törene katılamayan Messi, ödüle layık görülen ilk futbolcu olmayı başardı.

Kadınlarda ise yılın sporcusu ödülü Simon Biles'a gitti.

Birleşik Amerikalı Olimpiyat Şampiyonu cimnastikçi, 2017'nin ardından 2. kez bu ödüle layık görüldü.

[Fotoğraf: Reuters]

Yılın takımı ödülünün bu yılki sahibi ise Ragbi Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Güney Afrika oldu.

En iyi Dönüş Ödülü: Sophia Florsh

En İyi Dönüş Ödülüne layık görülen isim Sophia Florsh'tü. Alman yarış pilotu geçirdiği feci kazanın ardından pistlere dönmeyi başarmıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Yılın çıkış yapan sporcusu ödülünde ise sürpriz yaşanmadı.

Fransa Bisiklet Turu'nun 110 yıllık tarihindeki en genç şampiyon Egan Bernals bu ödülü alan isim oldu.

Yaşamboyu onur ödülü: Dirk Nowitzki

Berlin'deki en anlamlı ödüle ise Dirk Nowitzki layık görüldü.

Yaşamboyu onur ödülü verilen, Alman basketbol efsanesi, ödülü ülkesinde almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Paralimpik kayakçı Oksana Masters'ın ödül alışı sırasında ise duygu yoğunluğu yaşandı.

Çernobil faciasının etkileri sebebiyle doğumunun ardından ampute edilen kors kayakçı ve kürekçi Masters, sahneye kendisini evlat edinen annesini çağırdı.

Ukraynalı sporcunun, Yılın Engelli Sporcu ödülünün ardından yaptığı duygusal konuşma büyük alkış aldı.

[Fotoğraf: Reuters]