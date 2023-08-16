Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a iki talip

Trabzonspor’un kaptanı ve A Milli takım oyuncusu Uğurcan Çakır, Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Ligue 1 ekiplerinden Nantes’in transfer teklifi yaptığı 27 yaşındaki file bekçisi için bu kez de La Liga ekibi Sevilla resmi temasa geçti.

Trabzonspor’a başarılı eldiven için ilgi kağıdı gönderilirken, Uğurcan’ın transferi için bordo mavili kulübe istenen şartlar soruldu.

İspanyol ekibi, Trabzonspor’dan alacağı yanıta göre Uğurcan’ın transferi için girişimlere başlayacak.

Nantes 5 milyon euro teklif etti

Geçtiğimiz günlerde Nantes’in de resmi olarak temasa geçtiği Trabzonspor’a, Uğurcan’ın transferi için 5 milyon euro teklif edilmişti. Rakamı düşük bulan bordo mavili yönetim bu teklifi geri çevirmişti.

Trabzonspor'a sponsor desteği

Trabzonspor, Milvest Akaryakıt Finans ve Dış Ticaret A.Ş ile yaptığı reklam ve sponsorluk anlaşmasının haklar ve ödemeler kısımlarının revize edildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile Milvest Akaryakıt Finans ve Dış Ticaret A.Ş arasında daha önce yapılan reklam ve sponsorluk anlaşmasının haklar ve ödemeler kısımları revize edilmiştir. Yapılan ek protokol ile Milvest A.Ş Profesyonel Futbol A takımımızın oynayacağı resmi ve özel maçlarda giyecek olduğu çoraplardaki reklam alanının kullanımı ve diğer çeşitli reklam ve iletişim hakları karşılığında şirketimize ilave olarak 1 milyon euro+KDV daha ödeyecek olup böylelikle Milvest A.Ş şirketimize toplamda 2 milyon euro+KDV ödeme yapacaktır."