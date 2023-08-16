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Spor
TRT HABER / AA 16.08.2023 14:55

Kadınlar Dünya Kupası'nda finalistler belli oldu

FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında İngiltere, ev sahibi Avustralya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve İspanya'ya rakip oldu.

Kadınlar Dünya Kupası'nda finalistler belli oldu
[Fotograf: Reuters]

9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın diğer finalistini belirleyecek maç, Sidney kentindeki Avustralya Stadı'nda oynandı. Mücadeleyi Birleşik Amerika Futbol Federasyonu'ndanTori Penso yönetti.

Tarihinde ilk defa son 4'e kalan ev sahibi Avustralya ile turnuvada peş peşe 3. kez yarı finale çıkan İngiltere karşılaştı.

Galibiyet golleri 36. dakikada Ella Toone, 71. dakikada Lauren Hemp ve 86. dakikada Alessia Russo'dan geldi. Avustralya'nın tek golünü ise 63. dakikada Samantha May Kerr kaydetti.

İngiltere böylece tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı. İspanya ile İngiltere arasındaki final maçı, 20 Ağustos Pazar günü TSİ 13.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Avustralya ile İsveç ise 19 Ağustos Cumartesi günü 11.00'de üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.


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