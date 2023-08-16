Trabzonspor iki futbolcunun transferini duyurdu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da, ligin 2. haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi kadroya takviye için çalışmalar devam ediyor.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, serbest statüdeki profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas'in kulübe transferi konusunda görüşmelere başlandığı belirtildi.

Açıklamada Rayyan Baniya'ya ilişkin ise "Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Savunmaya Rayyan Baniya

Teknik direktör Nenad Bjelica’nın savunmadaki sakatlıklar nedeniyle talep ettiği stoper oyuncu konusunda da Rayyan Baniya'nın transferi için kulübü Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlandı.

Oyuncu yerli statüsünde görev alıyor.

Her iki transferin de Galatasaray maçı öncesi takıma katılması bekleniyor. Bruno Petkovic transferinin tamamlanması için de kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmeler sürüyor.