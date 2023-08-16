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Spor
TRT SPOR 16.08.2023 14:02

Portekiz Bisiklet Turunda 6. etap Luis Angel'ın

Portekiz Bisiklet Turunda altıncı etap koşuldu. İspanyol Luis Angel Mate, 168 kilometrelik etabı ilk sırada tamamladı. Genel klasmanda ise liderliğe Rus bisikletçi Artem Nych yükseldi.

Portekiz Bisiklet Turunda 6. etap Luis Angel'ın
[Fotograf: TRT SPOR]

Portekiz Bisiklet Turunda 168 kilometrelik altıncı etap tamamladı. Penamacor ve Guarda arasındaki yarışta hem sarı mayo için hem de etap liderliği için kıyasıya bir mücadele yaşandı.

İspanyol bisikletçi Luis Angel Mate, 34,3 kilometre ortalama hız yakaladığı etabı 4 saat 24 dakika 59 saniyede lider tamamladı.

Rus bisikletçi Artem Nych, Mate'nin 14 saniye ardından ikinciliği kazandı. Üçüncü ise 47 saniye farkla bir diğer İspanyol bisikletçi Ivan Cobo oldu.

Delio Fernandez ise altıncı etapta hayal kırıklığı yaşattı. 11'inci sırada yer alan Fernandez, genel klasman liderliğini kaybetti.

Sarı mayonun yeni sahibi ise altıncı etabı ikinci sırada bitiren Rus bisikletçi Artem Nych oldu.

10 Etaptan oluşan Portekiz BisikletTuru, 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.

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