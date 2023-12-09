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Spor
AA 09.12.2023 18:05

Trabzonspor'dan TFF'ye hakem Mete Kalkavan eleştirisi

Trabzonspor Kulübü, Mete Kalkavan'a Trendyol 1. Lig'de bugün VAR hakemi olarak görev verilmesini eleştirdi.

Trabzonspor'dan TFF'ye hakem Mete Kalkavan eleştirisi

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe ile oynadıkları maçta VAR hakemi Mete Kalkavan'ın yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekelediği iddia edilerek, bugün yine bir karşılaşmada görev aldığı belirtildi.

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Fenerbahçe maçı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nun, Kalkavan'ın bir daha asla maç alamayacağının kulübe iletildiği ileri sürüldü.

"Türkiye futbolunu yöneten kurumların, 'Bir daha asla maç alamayacak' dediği bir isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır. TFF ve Merkez Hakem Kurulu'nun bundan sonra alacağı tüm kararlar, Trabzonspor için 'yok' hükmündedir. Söz verip sözünde durmayanlar. Görünen o ki hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkarlarısınız. Biz, Trabzonspor'uz. Sözümüzün eriyiz. Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz."


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