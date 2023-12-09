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Spor
AA 09.12.2023 19:00

Ertuğrul Doğan: Artık temiz bir yapı kurulmalı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) eleştirerek, bu düzenin mutlaka yıkılması gerektiğini söyledi.

Ertuğrul Doğan: Artık temiz bir yapı kurulmalı

Ertuğrul Doğan, yaptığı yazılı açıklamada Türk futbolunda bazı şeylerin değişmesinin çok zor olmadığını belirtti.

"Bunun için federasyonun içinde başta kardeşimiz Yalçın Orhan olmak üzere birçok iyi niyetli insan var ve var güçleriyle bu kirli düzenin temizlenmesi için çalışıyorlar. Fakat her nasılsa karanlık bir güç, neredeyse iyiye giden her şeyin önünde duruyor ve akıl almaz yollarla Türk futbolunun önünü kesmeye devam ediyor."

Trabzonspor'dan TFF'ye hakem Mete Kalkavan eleştirisi
Trabzonspor'dan TFF'ye hakem Mete Kalkavan eleştirisi

Ertuğrul Doğan, açıklamasında şunlara dikkati çekti.

"Bardağı taşıran son damla bugün resmi hesaptan da olabilecek en net şekilde duyurduğumuz, söz verildiği halde yine eski düzenin kurucuları tarafından sözünden dönmüş bir Merkez Hakem Kurulu ve bunun önüne geçememiş bir federasyon boşluğu var. Verilen emeklere ve iyi niyetini koruyarak her şeyin daha iyi olması için çalışan dostlarımıza yazık oluyor. Bugün yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi, artık bu düzenin mutlaka yıkılması ve yerine temiz bir yapının kurulması gerekiyor."

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Trabzonspor Ertuğrul Doğan TFF MHK
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