Dolmabahçe'deki derbi Fenerbahçe'nin

Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Tüpraş Stadı'nda paylaştı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Dolmabahçe'deki zorlu derbiyi Fenerbahçe kazandı. 3 penaltıdan ikisinin golle sonuçlandığı karşılaşmadan galip ayrılan Fenerbahçe zirve yarışında önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

GOL - 10. dakika ilk gol Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'de Edin Dzeko altıpas içinden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un yanından ağlarla buluşturdu. 0-1.

GOL - 24. dakika Beşiktaş eşitliği sağladı. Beşiktaş'ta kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Alex Oxlade-Chamberlain yaptığı vuruşla skoru eşitledi. 1-1.

GOL - 63. dakika Fenerbahçe yeniden önde. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Dusan Tadic, yaptığı vuruşla kaleci Mert Günok ve topu ayrı köşelere gönderdi. 1-2.

GOL - 90+6. dakika Fenerbahçe farkı ikiye çıkarttı. İsmail Yüksek'in pasıyla topla buluşan Sebastian Szymanski'nin, ceza yayından kaleye gönderdiği şut ağlarla buluştu. 1-3.

[Fotoğraf: AA]

90+2. dakikada Fenerbahçe'de Tadic'in kullandığı penaltı atışını Beşiktaş kalecisi Mert Günok kurtardı.

75. dakikada Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'ün gördüğü kırmızı kart VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Öte yandan mücadelenin 21. dakikasında sarı kart gören Fenerbahçe'de Samet Akaydin, cezalı duruma düştü. Samet, ligin 16. haftasında 17 Aralık Pazar günü oynanacak TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde yer alamayacak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Fenerbahçe zorlu derbi deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Sarı lacivertliler, galibiyet serisini 4 maça çıkarttı.

Ligde oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 40 puana yükselen Fenerbahçe, Galatasaray'ın önünde averajla liderliğini sürdürdü.

Trabzonspor mağlubiyeti ve Yukatel Adana Demirspor beraberliğinin ardından üst üste iç sahada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1, EMS Yapı Sivasspor'u da 4-1 mağlup eden sarı-lacivertliler ligde yeniden çıkışa geçti.

[Fotoğraf: AA]

Ezeli rakibi lider Fenerbahçe'ye yenilen Beşiktaş zirve yarışında 14 puan geriye düştü. Siyah beyazlılar, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı üç lig maçınından ardından kaybetti.

Ligde çıktığı 15 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde mağlup olan Beşiktaş, 26 puanda kaldı.

Siyah beyazlılar, bu sezon taraftarı önünde Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu. Siyah beyazlı ekibin yeni başkanı Hasan Arat da ilk maçında ve ilk derbisinde galibiyet göremedi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada maçtaki ilk tehlikeli atağı Beşiktaş gerçekleştirdi. Sol kanatta topla buluşan Rebic, Osayi-Samuel'den sıyrılıp kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada kafayı vuran Gedson Fernandes meşin yuvarlağı az farkla üstten dışarı yolladı.

8. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topu alan İrfan Can Kahveci, arka direğe hareketlenen Dzeko'ya ortaladı. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

GOL - 10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ferdi, ceza sahası içine hareketlenen Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası içinde müsait pozisyondaki Dzeko'yu gördü. Tecrübeli golcü yakın mesafeden fileleri havalandırdı. 0-1.

PENALTI - 21. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Djiku'nun geri pası vermek istediği sırada topu kapan Cenk Tosun, sağdan ceza sahasına girip Samet Akaydin'i çalımladı ancak yapılan müdahaleyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 24. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Chamberlain, meşin yuvarlağı sağ köşeye göndererek skoru eşitledi. 1-1.

37. dakikada Onur Bulut'un savunmadan uzaklaştırmak istediği top Ferdi Kadıoğlu'nda kaldı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı ortada İrfan Can Kahveci'nin gelişine vuruşu, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

45+7. dakikada Szymanski'nin pasında sağ tarafta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak kaleci Mert Günok bu pozisyonda gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada boşta kalan topa penaltı noktası üzerinden Fred vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

60. dakikada ceza sahası içinde Bailly'nin Szymanski'ye yaptığı hareket sonrasında VAR uyarısının ardından hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu yeniden izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 63. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tadic, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını yeniden öne geçirdi. 1-2.

65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Crespo, İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcu sağdan ceza sahasına girip vuruşunu yaptı ancak Mert Günok topu kornere tokatladı.

[Fotoğraf: AA]

70. dakikada sağdan kazanılan korner atışını İrfan Can Kahveci kullandı. Ceza sahası içinde yükselen Djiku'nun kafa vuruşunda müsait pozisyondaki Tadic topu ıska geçti, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

73. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Dzeko, kale sahasına hareketlenen Szymanski'ye yerden gönderdi. Bu futbolcu kayarak vurmak istedi ancak meşin yuvarlağı ıska geçti.

VAR KARARI İLE KIRMIZI KART İPTAL - 75. dakikada Beşiktaş ceza sahası önünde topla buluşan Szymanski, Tayfur Bingöl'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan bu pozisyonda Tayfur Bingöl'e direkt kırmızı kart gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, kırmızı kartı iptal ederek sarı karta çevirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

VAR KARARI İLE PENALTI - 90+1. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. VAR uyarısı sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, Szymanski'nin ceza sahası içinde yaptığı ortada Bailly'nin elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

PENALTIYI MERT KURTARDI - 90+2. dakikada topun başına geçen Tadic'in vuruşunda Mert Günok gole izin vermedi. Dönen topu Fred tamamladı ancak Mert bu pozisyonda da başarılıydı.

GOL - 90+6. dakikada fark 2'ye çıktı. Batshuayi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Yüksek, ceza yayı üzerindeki Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcu gelişine plase bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-3.

Mücadele sarı-lacivertli takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Tüpraş

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu.

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut (Dk. 80 Ghezzal), Umut Meraş (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Amartey, Bailly, Necip Uysal, Gedson (Dk. 39 Salih Uçan), Oxlade-Chamberlain, Rebic (Dk. 64 Aboubakar), Cenk Tosun, Muleka (Dk. 80 Zaynutdinov).

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi (Dk. 90+8 Mert Müldür), Samet Akaydin, Djiku (Dk. 84 Oosterwolde), Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred (Dk. 90+3 İsmail Yüksek), Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Cengiz Ünder), Tadic, Dzeko (Dk. 90+3 Batshuayi).

Goller: Dk. 10 Dzeko, Dk. 63 Tadic (penaltıdan), Dk. 90+6 Szymanski (Fenerbahçe), Dk. 24 Chamberlain (penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 21 Samet Akaydin, Dk. 21 Dzeko, Dk. 23 Fred, Dk. 45+2 İsmail Kartal (Teknik direktör), Dk. 81 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 23 Rebic, Dk. 52 Salih Uçan, Dk. 75 Mert Günok, Dk. 78 Tayfur Bingöl, Dk. 90+7 Necip Uysal (Beşiktaş)