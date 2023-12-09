Rıza Çalımbay Fenerbahçe'ye 18 yıl sonra yine kaybetti

Tüpraş Stadı'nda oynanan derbide Fenerbahçe, 10. dakikada Edin Dzeko'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 24. dakikada Alex-Oxlade Chamberlain'in penaltıdan kaydettiği golle beraberliği sağladı ve maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, Dusan Tadic'in 63. dakikada penaltıdan attığı yeniden öne geçti: 1-2. Mücadelenin 90+6. dakikasında Sebastian Szymanski sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, derbiden 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 13. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 40'a çıkardı. Beşinci mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş ise 26 puanda kaldı.

Rıza Çalımbay 18 yıl sonra yine kaybetti

Siyah-beyazlıların başında 18 yıl sonra derbi heyecanı yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Deneyimli çalıştırıcı, son derbisinde 18 yıl önce, 18 Eylül 2005 tarihinde İnönü Stadı’nda yine Fenerbahçe ile mücadele etmişti. Söz konusu maçta Kanarya 2-1'lik skorla galip gelen taraftı.

Rıza Çalımbay ile ligde ilk yenilgisini aldı

Öte yandan siyah-beyazlılar, bu sonuçla Rıza Çalımbay idaresinde ligdeki ilk yenilgisini de aldı.

Beşiktaş, Çalımbay ile evinde RAMS Başakşehir’i 1-0, dış sahada Yılport Samsunspor’u 2-1 mağlup ederken, deplasmanda ise MKE Ankaragücü’yle 1-1 berabere kaldı.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında geçtiğimiz hafta da Belçika temsilcisi Club Brugge’a sahasında 5-0 kaybetmişti.

Siyah beyazlı ekibin yeni başkanı Hasan Arat da ilk maçında ve ilk derbisinde galibiyet göremedi.

[Fotoğraf: AA]

Gedson Fernandes ve Umut Meraş devam edemedi

Son haftalarda sakatlıkların bir hayli fazla olduğu siyah-beyazlılarda derbide de iki sakatlık şoku yaşandı.

Maçın ilk yarısında sakatlanan Gedson Fernandes ve Umut Meraş oyuna devam edemedi. Girdiği bir ikili mücadele sonrası yerde kalan Gedson, yerini 39. dakikada Salih Uçan’a bıraktı.

İlk yarının bitimine az bir süre kala sakatlık yaşayan Umut Meraş’ın yerine ise ikinci yarının başında Tayfur Bingöl görev almaya başladı.

[Fotoğraf: DepoPhtoos]

Chamberlain 4. golünü kaydetti

Siyah-beyazlıların golünü 24. dakikada penaltından Oxlade-Chamberlain kaydetti. İngiliz futbolcu, bu golle siyah-beyazlılardaki gol sayısını 4’e çıkardı.

Fenerbahçe derbisinde kadar Süper Lig’de 12 maça çıkan tecrübeli futbolcu, Kayserispor, Galatasaray ve MKE Ankaragücü ağlarını havalandırmıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme ve grup aşamasında da 5 mücadelede görev alan Chamberlain’in bu kulvarda gol ya da asisti bulunmuyor.

[Fotoğraf: İHA]

Beşiktaş yeni stadında ligde Fenerbahçe’ye ilk kez kaybetti

Siyah-beyazlılar, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında Fenerbahçe’ye ligde ilk kez kaybetti.

Daha önce ligde sarı-lacivertlileri 7 kez ağırlayan Kartal, 2 galibiyet ve 5 beraberlik elde etmişti. Beşiktaş evinde Fenerbahçe’ye 12 gol atarken, ağlarında da 10 gole engel olamadı.

[Fotoğraf: İHA]

Fenerbahçe'ye 7 maç sonra yenildi

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 7 maç sonra mağlup oldu.

Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 22 Aralık 2019'da deplasmanda yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynanan 7 müsabakada 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşamıştı.

"Kara Kartal"ın bu mağlubiyetle Fenerbahçe karşısındaki 4 yıllık yenilmezlik serisi son buldu.

[Fotoğraf: AA]

Hakem Karaoğlan, 3 kez penaltı noktasını gösterdi

Derbinin hakemi Atilla Karaoğlan, 3 kez penaltı noktasını gösterdi. Hakem Karaoğlan, 2 kez Fenerbahçe, bir defa da Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi.

Bu penaltılardan 2'si golle sonuçlandı. Birinde ise kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Mert Günok penaltı kurtardı

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, Dusan Tadic'in penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

Mert, Tadic'in 90+2. dakikada kullandığı penaltıda sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Deneyimli kaleci, bu pozisyonu takip eden Fred'in çıkardığı şutta da topun ağlara gitmesini önledi.

[Fotoğraf: AA]

Bu sezon 3 derbide de mağlup oldu

Beşiktaş, bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde sahadan puansız ayrıldı. Deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı takım, sahasında da Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, Trabzonspor'a da dış sahada 3-0 mağlup yenilmişti. Siyah-beyazlılar, bu sezon sahasında ilk yenilgisini yaşadı.

Tayfur Bingöl'ün kırmızı kartı VAR'dan döndü

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'ün 75. dakikada gördüğü kırmızı kart, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Hakem Atilla Karaoğlan, ceza yayı içinde Szymanski'ye yaptığı faulün ardından Tayfur Bingöl'e direkt kırmızı kart gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Karaoğlan, kırmızı kartı iptal etti ve Tayfur'a sarı kart gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

Derbi sık sık durdu

Derbinin ilk yarısında iki takım oyuncularının yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyun sık sık durdu.

İkinci yarıda da VAR incelemeleri sebebiyle oyun birkaç kez duraksadı. İlk yarıda 6, ikinci yarıda ise 11 dakika uzatma oynandı.