Rıza Çalımbay'dan Aboubakar sürprizi

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan derbiye Mert Günok, Onur Bulut, Eric Bailly, Daniel Amartey, Umut Meraş, Necip Uysal, Gedson Fernandes, Alex-Oxlade Chamberlain, Jackson Muleka, Ante Rebic ve Cenk Tosun ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Tayfur Bingöl ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakada ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Hadziahmetovic, Salih Uçan, Zaynutdinov ve Aboubakar'ı yedeğe çekerken, Omar Colley ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Çalımbay, bu oyuncuların yerine Bailly, Amartey, Chamberlain, Rebic ve Cenk Tosun'u ilk 11'de görevlendirdi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'a derbide ilk 11'de yer vermeyerek büyük bir sürprize imza attı.

Deneyimli teknik adam, son yapılan MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de oynattığı Aboubakar'ı Fenerbahçe karşısında kulübede oturttu.

Çalımbay, ileri uçta Vincent Aboubakar'ın yerine milli futbolcu Cenk Tosun'u tercih etti.

[Fotoğraf: İHA]

Necip Uysal orta sahada

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, kaptan Necip Uysal'ı derbide orta sahada görevlendirdi.

Çalımbay, bu sezon çoğunlukla stoperde görev yapan 32 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe karşılaşmasında orta sahada oynattı.

[Fotoğraf: DHA]

Eric Bailly 4 maç sonra formasına kavuştu

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Eric Bailly, 4 maç sonra forma giydi.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 1 müsabakada görev yapamayan Fildişi Sahilli stoper, derbide ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş'ta 5 eksik

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almadı.

Tedavileri devam eden Omar Colley, Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, kadroya dahil edilmedi.

[Fotoğraf: İHA]

Quaresma ve Hutchinson'a plaket verildi

Beşiktaş Kulübü, derbi maçtan önce eski oyuncuları Ricardo Quaresma ile Atiba Hutchinson'ı onurlandırdı.

Siyah-beyazlı kulüpte başkan Hasan Arat ve son seçimde başkanlık yarışını kaybeden Serdal Adalı, Quaresma ile Hutchinson'a plaket takdim etti.

Taraftarlar, iki efsane oyuncuları için tezahüratlarda bulundu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Hasan Arat'ın ilk sınavı

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbolda ilk maç heyecanını derbide yaşadı.

Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Arat, bu görevdeki ilk maç sınavını taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı verdi.

Derbiyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.