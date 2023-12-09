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Spor
AA 09.12.2023 15:55

Fenerbahçeli taraftarlar Dolmabahçe'de

Fenerbahçeli taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi için Kadıköy'den toplu olarak Tüpraş Stadı'na gitti.

Fenerbahçeli taraftarlar Dolmabahçe'de

Polisin güvenlik kontrolünün ardından Ülker Stadı'nda toplanan 1814 sarı-lacivertli taraftar, 25 otobüs ile maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na hareket etti. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Ülker Stadı’ndan ayrıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karara göre, sarı-lacivertli taraftarlar yaklaşık 5 yıl sonra Dolmabahçe'de takımlarının yanında yer alacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş deplasmanında takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 23. haftasında oynanan müsabakada desteklemişti. 25 Şubat 2019'da oynanan derbi 3-3 sonuçlanmıştı.

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