Fenerbahçeli taraftarlar Dolmabahçe'de

Polisin güvenlik kontrolünün ardından Ülker Stadı'nda toplanan 1814 sarı-lacivertli taraftar, 25 otobüs ile maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na hareket etti. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Ülker Stadı’ndan ayrıldı.
İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karara göre, sarı-lacivertli taraftarlar yaklaşık 5 yıl sonra Dolmabahçe'de takımlarının yanında yer alacak.
Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş deplasmanında takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 23. haftasında oynanan müsabakada desteklemişti. 25 Şubat 2019'da oynanan derbi 3-3 sonuçlanmıştı.