Samsunspor Kasımpaşa'yı dört golle geçti

Samsunspor ile Kasımpaşa, Samsun Yeni 19 Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri, 10 ve 22. dakikalarda Moundilmadji, 60. dakikada Emre Kılınç ile 75. dakikada Ntcham ağlarla buluşturdu.

Kasımpaşa'nın gollerini ise 90+1. dakikada Yasin Özcan ile 90+5. dakikada Da Costa kaydetti.

Geçen hafta deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Yılport Samsunspor, Kasımpaşa'yı da yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Samsunspor, ligdeki dördüncü galibiyetini alarak 14 puanla küme düşme hattını üstüne çıktı.

Ligdeki altıncı yenilgisini alan Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 10. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Savunmanın uzun topunda ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moundilmadji, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0.

GOL - 22. dakikada Moundilmadji takımın ve kendisinin 2. golünü kaydetti. Soner Gönül'ün sol çaprazdan ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Moundilmadji, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0.

31. dakikada ender gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ngoy'un sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

Soyunma odasına Samsunspor, 2-0 üstün girdi.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada ev sahibi takım mutlak bir golü kaçırdı. Ani gelişen atakta Moundilmadji'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Ntcham, ceza sahası içine girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak ön direğe çarparak auta çıktı.

GOL - 60. dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkardı. Taylan Antalyalı'nın pasında sağ çaprazda topu önüne alan Emre Kılınç, düzgün bir vuruşla kaleci Gianniotis'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0.

GOL - 75. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Ceza sahasın içindeki Muhammed Gümüşkaya'ın yerden pasında Ntcham, altı pas içinde topla buluştu. Kamerunlu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Gianniotis'in parmaklarına çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak hakem Zorbay Küçük ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR odasının uyarısı üzerine Küçük, orta noktayı gösterdi. 4-0.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 90. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e indirdi. Sol çaprazdan Hajradinovic'in kullandığı korner atışında ön direkten dönen topu, Yasin Özcan tamamladı. 4-1.

GOL - 90+5 dakikada misafir takım 2. golünü kaydetti. Hajradinovic'in pasında ceza sahası içindeki Nuno Da Costa düzgün bir vuruşla farkı 2'ye düşürdü. 4-2.

Karşılaşmayı Karadeniz ekibi 4-2 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Furkan Ürün

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk (Dk. 78 Drongelen), Moundilmadji, Ntcham (Dk. 80 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 71 Fofana), Tait (Dk. 78 Osman Çelik), Holse, Tirpan, Soner Gönül, Satka, Taylan Antalyalı (Dk. 71 Muhammed Gümüşkaya).

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck (Dk. 83 Erdem Çetinkaya), Tuncer Duhan Aksu, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Ngoy (Dk. 63 Da Costa), Hajradinovic, Ouanes (Dk. 83 Taylan Utku Aydın), Dries Saddiki, Aytaç Kara (Dk. 71 Gomis), Yasin Özcan.

Goller: Dk. 10 ve Dk. 22 Moundilmadji, Dk. 60 Emre Kılınç, Dk. 75 Ntcham (Yılport Samsunspor) Dk. 90+1 Yasin Özcan, Dk. 90+5 Da Costa (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 44 Ntcham (Yılport Samsunspor)