Çok Bulutlu 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 09.12.2023 15:45

Samsunspor Kasımpaşa'yı dört golle geçti

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.

Samsunspor Kasımpaşa'yı dört golle geçti
[Fotograf: AA]

Samsunspor ile Kasımpaşa, Samsun Yeni 19 Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri, 10 ve 22. dakikalarda Moundilmadji, 60. dakikada Emre Kılınç ile 75. dakikada Ntcham ağlarla buluşturdu. 

Kasımpaşa'nın gollerini ise 90+1. dakikada Yasin Özcan ile 90+5. dakikada Da Costa kaydetti.

Geçen hafta deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Yılport Samsunspor, Kasımpaşa'yı da yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Samsunspor, ligdeki dördüncü galibiyetini alarak 14 puanla küme düşme hattını üstüne çıktı.

Ligdeki altıncı yenilgisini alan Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 10. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Savunmanın uzun topunda ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moundilmadji, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0.

GOL - 22. dakikada Moundilmadji takımın ve kendisinin 2. golünü kaydetti. Soner Gönül'ün sol çaprazdan ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Moundilmadji, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0.

31. dakikada ender gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ngoy'un sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

Soyunma odasına Samsunspor, 2-0 üstün girdi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada ev sahibi takım mutlak bir golü kaçırdı. Ani gelişen atakta Moundilmadji'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Ntcham, ceza sahası içine girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak ön direğe çarparak auta çıktı.

GOL - 60. dakikada Samsunspor farkı 3'e çıkardı. Taylan Antalyalı'nın pasında sağ çaprazda topu önüne alan Emre Kılınç, düzgün bir vuruşla kaleci Gianniotis'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0.

GOL - 75. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Ceza sahasın içindeki Muhammed Gümüşkaya'ın yerden pasında Ntcham, altı pas içinde topla buluştu. Kamerunlu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Gianniotis'in parmaklarına çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak hakem Zorbay Küçük ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR odasının uyarısı üzerine Küçük, orta noktayı gösterdi. 4-0.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

GOL - 90. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e indirdi. Sol çaprazdan Hajradinovic'in kullandığı korner atışında ön direkten dönen topu, Yasin Özcan tamamladı. 4-1.

GOL - 90+5 dakikada misafir takım 2. golünü kaydetti. Hajradinovic'in pasında ceza sahası içindeki Nuno Da Costa düzgün bir vuruşla farkı 2'ye düşürdü. 4-2.

Karşılaşmayı Karadeniz ekibi 4-2 kazandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Furkan Ürün

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk (Dk. 78 Drongelen), Moundilmadji, Ntcham (Dk. 80 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 71 Fofana), Tait (Dk. 78 Osman Çelik), Holse, Tirpan, Soner Gönül, Satka, Taylan Antalyalı (Dk. 71 Muhammed Gümüşkaya).

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck (Dk. 83 Erdem Çetinkaya), Tuncer Duhan Aksu, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Ngoy (Dk. 63 Da Costa), Hajradinovic, Ouanes (Dk. 83 Taylan Utku Aydın), Dries Saddiki, Aytaç Kara (Dk. 71 Gomis), Yasin Özcan.

Goller: Dk. 10 ve Dk. 22 Moundilmadji, Dk. 60 Emre Kılınç, Dk. 75 Ntcham (Yılport Samsunspor) Dk. 90+1 Yasin Özcan, Dk. 90+5 Da Costa (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 44 Ntcham (Yılport Samsunspor)

ETİKETLER
Kasımpaşa Samsunspor Süper Lig
Sıradaki Haber
THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu Shane Larkin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:49
Hafize Gaye Erkan '2024'te takip edilmesi gereken kadınlar' listesine girdi
18:26
TRT World Forum'da "Küresel Ekonomiyi Yeniden Şekillendirmek" başlıklı panel düzenlendi
18:26
TRT World Forum'da "Çok Bilmiş Yapay Zeka: Yaratıcı Potansiyel mi? Yıkıcı Musibet mi?" paneli düzenlendi
18:17
TRT World Forum'da "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı" paneli düzenlendi
18:12
İngiliz medyası: ABD ve İngiliz uçakları İsrail'e askeri destek verdi
18:27
TRT World Forum'da "Jeopolitiğin Geri Dönüşü: Yeni Yüzyılda Rekabetler ve Yeniden İttifaklar" oturumu yapıldı
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
FOTO FOKUS
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze için sokaklarda
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze için sokaklarda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ