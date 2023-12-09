Antalyaspor 10 kişi kazandı

Antalyaspor ile Fatih Kardagümrük, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştıç. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetti.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Veysel Sarı ile 13. dakikada Buksa kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün tek golünü golünü ise 42. dakikada Güven Yalçın attı.

Antalyaspor'da Erdal Rakip 45+3. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'de yenilmezlik serisini altı maça çıkartan Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, 6. galibiyetini elde ederek 23 puana yükseldi.

Ligdeki 6. yenilgisini alan Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 7. dakikada Bitexen Antalyaspor öne geçti. Ömer Toprak'ın pasında Veysel Sarı, ceza sahası sol çaprazdan şutuyla meşin yuvarlağı kaleci Dituro'nun sağından ağlara gönderdi. 1-0.

GOL - 13. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Safuri'nin ceza alanında topla buluşturduğu Buksa, meşin yuvarlağı kaleci Dituro'nun sağından filelerle buluşturdu. 2-0.

28. dakikada Güven Yalçın'ın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

GOL - 42. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Eysseric'in pasında ceza sahasında arka direk önünde topla buluşan Güven Yalçın, havalandırdığı topu röveşatayla kaleci Ataberk Dadakdeniz'in solundan ağlara gönderdi. 2-1.

[Fotoğraf: AA]

KIRMIZI KART - 45+3. dakikada Bitexen Antalyaspor 10 kişi kaldı. Erdal Rakip'in orta sahada Shukurov'a müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Çağdaş Altay, bu oyuncuya önce sarı kart gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu yeniden inceleyen Altay, Erdal Rakip'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Bitexen Antalyaspor 2-1 önde bitirdi.

52. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan ortayla ceza sahası içinde topla buluşturduğu Güven Yalçın'ın kafayla şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

Antalyaspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Çağdaş Altay, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 65 Güray Vural), Erdal Rakip, Saric (Dk. 87 Van de Streek), Jehezkel (Dk. 65 Naldo), Safuri (Dk. 46 Ufuk Akyol), Bytyqi (Dk. 46 Kaluzinski), Buksa.

VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli (Dk. 70 Nazım Sangare), Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 85 Sturaro), Shukurov (Dk. 46 Rohden), Mendes (Dk. 85 Lasagna), Eysseric, Can Keleş (Dk. 70 Serdar Dursun), Güven Yalçın.

Goller: Dk. 7 Veysel Sarı, Dk. 13 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 42 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Erdal Rakip (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Veysel Sarı, Dk. 54 Jehezkel, Dk. 67 Ataberk Dadakdeniz, Dk. 90+3 Buksa, Dk. 90+3 Nuri Şahin (Futbol Sorumlu) (Bitexen Antalyaspor), Dk. 6 Shukurov, Dk. 22 Güven Yalçın, Dk. 30 Levent Mercan, Dk. 57 Biraschi, Dk. 75 Rohden, Dk. 90+2 Ceccherini, Dk. 90+5 Sturaro (VavaCars Fatih Karagümrük)