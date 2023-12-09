Milli güreşçi Yusuf Demir yeni hedefleri için çalışıyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil eden Çayırovalı güreşçi Yusuf Demir, organizasyonda 57 kilogramda gümüş madalya elde etti.

İlk defa uluslararası bir organizasyonda madalya kazanmanın mutluluğunu yaşayan 21 yaşındaki sporcu, yeni hedefleri için yoğun çalışıyor.

Demir, uluslararası alanda ilk defa bu kadar önemli bir derece elde ettiğini belirterek, altın madalyayı kaybetmenin hüznünü yaşadığını söyledi.

Demir, bundan sonra yapılacak Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlara katılma hakkı kazanıp organizasyonlarda birincilik almayı hedeflediğini dile getirdi.

"Çok şükür bu sene Ordulararası Serbest Güreş Şampiyonası'nda büyüklerde 2. oldum. İnşallah önümüzdeki seneler daha iyi olacak. İnşallah önümüzdeki senelerde daha büyük şampiyonlukları ülkemize, ilimize ve ilçemize getireceğimize inanıyorum."

Demir, müsabakalarda kendilerine destek veren Azerbaycan halkına teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor antrenörü Mustafa Şenol da Demir'in aldığı bu başarının, tesadüf olmadığını vurgulayarak, 8 yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu kaydetti.

Şenol, Demir'in 2015'ten 2023'e kadar her yaşta Türkiye'de madalya kazandığını aktardı.

"2023 yılında büyükler Türkiye şampiyonasında 57 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Azerbaycan'da yapılan Ordulararası Dünya Şampiyonasında ikinci oldu. Hedefimiz olimpiyatta madalya almak. İnşallah bunu gerçekleştirmek için sonuna kadar çalışacağız."