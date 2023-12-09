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Türkiye
İHA 09.12.2023 21:16

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi Cankurtaran mevkiinde kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi Cankurtaran mevkiinde sabah saatlerinde etkisini sürdüren sağanak öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini artırdığı Ankara-Bolu il sınırı beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı güzergahta karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, trafik ve karayolları ekipleri sürücüleri bölgede etkili olan kar yağışı konusunda uyardı.

Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, sürücüleri araçlarına kış lastiği taktırmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. Kar yağışının gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. 

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