Tiner döktüğü soba patladı

Olay, geçtiğimiz gün Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan alüminyum atölyesinde meydana geldi. 3 çalışan ısınmak için sobayı yaktı. Çalışanlardan Z. Ç, tiner dolu tenekenin bir bölümünü sobayı tutuşturmak için kullandı.

Ateş etkisini yitirince tekrar tiner dökmek isteyen çalışan, patlamayla birlikte bir anda alevler arasında kaldı.

Alevlerden korunmak için atölye içinde koşmaya başlayan Z.Ç'ye iş arkadaşları müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patlama sonrası ağır yaralanan Z.Ç'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.