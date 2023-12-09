Zonguldak'ta bir bölümü çöken yol trafiğe kapatıldı

Kentte etkili yağış nedeniyle Mithatpaşa Mahallesi Hayri Bey Sokak'ta bulunan Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne giden yolun bir bölümü heyelan nedeniyle çöktü.
Bölgeye gelen polis ve belediye ekiplerinin incelemelerinin ardından yol bariyer ve şeritlerle trafiğe kapatıldı.
Yolu kullanmak isteyen vatandaşlar, görevliler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Hastaneye ulaşım, ara sokaklardan sağlanıyor.
"Tanı Merkezi" binası çökme ihtimaline karşı kapatıldı
İl Sağlık Müdürlüğü ve başhekimlik koordinesinde, çökme meydana gelen yol üzerinde bulunan hastanenin "Tanı Merkezi" binasının çökme ihtimaline karşı kapatılmasına karar verildi.
Tanı Merkezinin, poliklinik binasında hizmet vermeye devam edeceği, hastanenin genelini etkileyen bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.