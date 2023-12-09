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Spor
AA 09.12.2023 17:05

Parkede ağabey-kardeşin duygusal maçı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yapılan Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji müsabakası, iki kulübün yöneticiliğini yapan ağabey-kardeşin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Parkede ağabey-kardeşin duygusal maçı

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübünün kurucu başkanı olan Hüseyin Yücel, Beşiktaş Kulübünde Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna seçildi.

Hüseyin Yücel, 2017'den beri yürüttüğü ve FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu da dahil olmak üzere önemli başarılar yaşadığı Bahçeşehir Koleji Spor Kulübünde başkanlığı birkaç gün önce kardeşi Begüm Yücel'e devretti.

İki kardeş, takımlarının Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yaptığı müsabakayı tribünde yan yana izledi.

Hüseyin Yücel: Duygusal ve kardeşçe geçen bir maç oluyor

Hüseyin ve Begüm Yücel kardeşler, kendileri için önemli bir karşılaşma oynandığını söyledi. Hüseyin Yücel, iki takım arasında dostça bir maç oynandığını aktardı.

"Duygusal ve kardeşçe geçen bir maç oluyor. Geçen günlerde kardeşim Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji'nin başkanlık görevine getirildi. Cumhuriyetimizin 100. yılında bir kadının bir kulüp başkanlığına gelmesine, özellikle Süper Lig'deki bir basketbol kulübünün başkanlığına gelmesini çok önemsiyorum. Çok centilmence ve güzel bir mücadele sergiliyoruz. Kendi aramızda da biraz şakalaşıyoruz. 'İyi olan kazansın.' dedik ama günün sonunda dostluk kazanacak."

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, kardeşine güvendiğini belirtti.

"Sonuna kadar güveniyorum. Bu yıl 7. sezonumuzu geçiriyoruz. Bu zamana kadar ülkemize bir Avrupa kupası hediye ettik. Artık çıtayı daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Artık sorumluluk kendisinde."

Begüm Yücel: Başarı çıtasını biraz daha yükseltmek istiyorum

Begüm Yücel ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk kadın başkan olduğunu hatırlattı.

"Çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyım. Çok yakından takip ediyordum ama artık işin içine girdim. Başarı çıtasını biraz daha yükseltmek istiyorum. Yeniden Avrupa kupasını ülkemize getirmek istiyorum. Bunu başarırsam Avrupa kupası alan ilk kadın başkan olacağım. O yüzen bunu yapmak istiyorum."

Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji birleşme olasılığı

Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ın basketbolda büyük hedefleri olduğunu dile getirerek Bahçeşehir Koleji ile birleşmelerinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Yücel, Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Üniversitesi olarak kulübün büyük hedeflere ulaşmasına destek olacaklarını vurguladı.

"Basketbolda çok çeşitli planlarımız var. Öncelikli hedefimiz takımımızın THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmesi. Avrupa Ligi'ne ya BKT Avrupa Kupası'nı alıp gideceğiz ya da özel davetiye (wildcard) için başvuru yapacağız. Başkanımız Hasan Arat bunun için çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Beşiktaş'ımızı THY Avrupa Ligi'ne taşıdığımız zaman Bahçeşehir Grubu olarak sonuna kadar takımımızın yanında olacağız, ana sponsorluk yapacağız. Ondan sonra birlikte yürüyeceğiz. Bunun takım birleşmesi ya da başka bir yolla mı olacağını önümüzdeki günlerde şekillendireceğiz. Hedefimiz Avrupa Ligi. Orada çok güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum."

Karşılaşma öncesi ağabey-kardeş olan Hüseyin Yücel ile Begüm Yücel kulüplerini temsilen birbirine çiçek takdim etti.

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