Trabzonspor'dan, Obi Mikel'e ırkçı saldırılara suç duyurusu
Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı oyuncusu John Obi Mikel'e ırkçı saldırıda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Bordo- mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma sonrası tecrübeli orta saha oyuncusu John Obi Mikel'e yönelik gerçekleşen ırkçı saldırıların kınandığı belirtildi.
"Seninleyiz Obi" etiket kullanılan paylaşımda, "Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Trabzonspor Obi Mikel ırkçı saldırı suç duyurusuSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 20:35
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