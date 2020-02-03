Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
Haber Giriş: Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçında, 4 Şubat Salı günü Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
4 Şubat Salı:
20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Medical Park
5 Şubat Çarşamba:
14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe: Kırklareli Atatürk
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Bahçeşehir Okulları
6 Şubat Perşembe:
20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Antalya
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası futbol çeyrek finalSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 10:15
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