Sarı kırmızılıların golleri 5. dakikada Adem Büyük, 21. dakikada Donk, 64. ve 90+4. dakikalarda Sofiane Feghouli'den geldi.

Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun, 2. dönemi 83. dakikada Ömer Bayram'ın yerine oyuna dahil olmasıyla başladı. Nijeryalı futbolcu sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk maçında 90+4'te Sofiane Feghouli'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.

Karşılaşmada iki asist yapan Galatasaraylı Ömer Bayram asist sayısını 8'e yükselterek Süper Lig'in en fazla asist yapan futbolcusu konumundaki Visca'yı yakaladı.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 36'ya çıkararak zirve takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Hes Kablo Kayserispor ise 11 puanda kaldı.

Önemli anlar

5. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin pasıyla sağda topla buluşan Mariano'nun ortasında, Adem Büyük'ün ön direkte dokunduğu meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

21. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ömer Bayram'ın sağ çaprazdan ortasında penaltı noktası üzerinde göğsüyle topu kontrol eden Donk, döndükten sonra havada yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

34. dakikada Hes Kablo Kayserispor gole yaklaştı. Miguel Lopez'in sağdan ortası sonrası Mesanovic'in ön direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak açıyı daraltan kaleci Muslera'dan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-0 üstün tamamladı.

54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Adem Büyük, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Diego'nun altıpas önünde uzaklaştırmak istediği topu Mariano kontrol etti. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanından az farkla auta gitti.

64. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Ömer Bayram, ceza sahasının sol tarafında yerden pasını verirken, Adem Büyük topun üstünden atladı. Feghouli'nin sağ ayağıyla penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

69. dakikada Hes Kablo Kayserispor golü buldu. Aksel Aktaş'ın ara pasında topla buluşan ve hızla ceza sahasına giren Mesanovic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem Mustafa Emre Eyisoy, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR odasıyla görüşen müsabakanın hakemi Zorbay Küçük, gol kararı verdi: 3-1.

90+4. dakikada ev sahibi ekip dördüncü golü kaydetti. Belhanda'nın havadan pasında Onyekuru, altıpasın solunda topu kontrol etti. Bu oyuncunun pasında Feghouli, topu kontrol ettikten sonra altıpas önünde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.

Galatasaray karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.