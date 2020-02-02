Bordo-mavili kaleci Uğurcan Çakır, Fenerbahçe galibiyetinin kendilerini çok mutu ettiğini belirtti.

"Bugün benim bireysel performansımdan çok, takımın ne yaptığı önemliydi. 1-0 geriye düşsek de çok iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Ben de onlara yardımcı olmak için var gücümle çalıştım."

"Bugün çok kritik, önemli bir galibiyet aldık." diyen Uğurcan Çakır, şöyle konuştu:

"Zirve için çok önemliydi. Takım ve taraftar bütünleşti. Çok mutluyuz. Maçın başında gol yemek planlarımızda yoktu. Kendimize güveniyorduk. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Öne geçeceğimize inanıyorduk. İlk yarı öne geçtik. Üçüncü gölü de atabilirdik. Sturridge'in ofsayt pozisyonu var. Onlar da gol atabilirdi. Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Büyük bir camia, iyi futbolcuları var. Taraftarımız, şehrimiz ve takımımız bütünleşti. Bu galibiyet onlara armağan olsun. Şampiyonluk bu maçlardan geçiyor. Rakiplerimizle oynadığımız maçları kazanmamız gerekiyor. Fenerbahçe üst sıralara oynayan bir takım. Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi."