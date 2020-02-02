Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Batıpark Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 42 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılırken, Türkiye takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Final müsabakaları başlamadan 42 ülkenin sporcuları, kendi bayraklarıyla seremoni yaptı. Türk sporcular, "Yanındayız Elazığ-Malatya, geçmiş olsun" pankartıyla salona giriş yaptı.

Eski milli güreşçi ve cazgır Mustafa Sarı, Vali Vahdetin Özkan'a Türk bayrağı hediye etti.

Vatandaşların ilgisinin yüksek olduğu şampiyonada, "er meydanlarının sarı fırtınası" olarak bilinen Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban'ın rakibi Ömer Yavuz ile +90 kiloda yaptığı final mücadelesi ilgiyle izlendi.

Kıran kırana geçen müsabakalarda, 55 kiloda Ahmet Çınar, 60 kiloda Mıntul Laev (Rusya), 65 kiloda Rahman Rahimpoor (İran), 70 kiloda Ertuğrul Kahveci, 75 kiloda Hasan Kaya, 80 kiloda Nuri Temur, 90 kiloda Akbar Sobranimimch (İran) ve +90 kiloda İsmail Balaban rakiplerini yenerek şampiyonu oldu.

İsmail Balaban'ın madalya ve kemeri, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı tarafında takıldı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, törende yaptığı konuşmada, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

"Kahramanmaraş'ın kurtuluş hikayesi, Anadolu'nun kurtuluşunun özü ve lokomotifidir." diyen Özkan, bu yönüyle Cumhurbaşkanı'nın 100. yılda Kahramanmaraş'taki kurtuluş etkinliklerini himayelerine aldığını belirtti.

Geleneksel spor dallarının önemine dikkat çeken Özkan, organizasyona emeği geçenleri tebrik etti.

Kazancı: Bundan sonra inşallah dünya sathına yayacağız

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, gün boyu çok güzel müsabakalar izlediklerini belirtti.

Bu müsabakaların Kahramanmaraş'ta yapılmasına vesile olan başta Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur olmak üzere bütün antrenör ve sporculara teşekkür eden Kazancı, şunları kaydetti:

"Daha önce gelip şalvar güreşini izlediğimde, sadece bu ilde ve çevresinde kapalı bir kutu içerisinde kaldığını gözlemlemiştik. O günden bu güne başta Dünya Etnospor Konfederasyonumuzun çabası ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun desteğiyle burada Dünya Şalvar Şampiyonası yapıldı. 42 ülkeden yaklaşık 300 sporcu yer aldı. Kahramanmaraş'a ait olan, bizim değerimiz, kültürümüz olan bu spor dalını bundan sonra inşallah dünya sathına yayacağız."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş'ın kahramanlığına yakışır bir spor dalında mücadele verildiğini söyledi.

Rakibinin karşısına çıkıp, bileğinin ve aklının gücüne güvenenin galip geldiği bir müsabakanın, tam Kahramanmaraşlılara layık olduğunu belirten Özdemir, "Biz de tam 100 yıl önce ülkemizi işgal etmeye çalışanlara, bağımsızlığımıza ve namusumuza el uzatmaya çalışanlara aynı bu spor müsabakasında olduğu gibi karşılık verdik. O günkü galibiyetimiz, Maraş'ın adının kahraman olarak kalmasına, Türk milletinin de dünyada hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğine örnek teşkil etti." diye konuştu.

Güngör: Şalvar güreşi önemli bir yere sahiptir

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şalvar güreşinin kentin önemli yerel sporlarından birisi olduğuna dikkati çekti.

Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası düzenlenmesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getiren Güngör, "Ata sporumuz olan güreşimiz, cesaret, disiplin, mücadele, azim ve rekabet içeren bir spordur. Şalvar güreşi de önemli bir yere sahiptir. Bu topraklar Şeref Eroğlu, Mehmet Esenceli, Metin Kaplan, Ahmet Ak, Bekir Böke gibi şampiyonları çıkartmıştır. Kırkpınar'ın başpehlivanı İsmail Balaban'da bu şampiyonaya katılarak bize onur vermiştir." şeklinde konuştu.

Kilosuna adını zirveye yazdıran İsmail Balaban da ilk defa düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek birinciliğe ulaşmanın gurur verici olduğunu belirtti.

"Birinciliğimi Türkiye'ye ve sevenlerime armağan ediyorum." diyen Balaban, "Kıran kırana müsabakalar oldu. Dereceye giren girmeyen bütün arkadaşları, bütün sporcuları tebrik ediyorum. Güzel bir organizasyondu." değerlendirmesinde bulundu.