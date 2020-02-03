Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından "Acımız büyük" başlığı ile yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bazı askerlerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada da, "Suriye'nin İdlip bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" denildi.

Ayrıca Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu birçok kulüp taziye mesajları paylaştı.