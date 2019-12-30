Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi. Tecrübeli teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Trabzonspor’da Ünal Karaman dönemi sona erdi.



Ayrılık süreci nasıl yaşandı? Teknik direktörlük için adaylar arasında kimler var? Ayrıntıları @trtspor muhabiri Barış Yurduseven anlatıyor. pic.twitter.com/LnhcKhaZr9 — TRT Spor (@trtspor) December 30, 2019

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası “Trabzonspor’un oynayacağı futbol kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor”ifadeleri olayların fitilini ateşledi.

Ünal Karaman'la yollar ayrılıyor mu?

Ünal Karaman, yönetimin bu sözlerine 6 - 2 kazanılan Kayserispor maçının ardından cevap verdi.

"Bazen kişilerin karakterleri, kimlikleri, oturdukları koltuklar, bulunduğu pozisyonlar taraftar kimliğinin hiçbir zaman önüne geçmiyor. Her ne kadar sayın başkan böyle bir ifade kullanmış olsa da başkan kimliğinden daha ziyade zaman zaman taraftarlığını hatırlayabiliyor. Taraftar olarak eleştiri yapabiliyor. Bizi yöneten, bize bu görevi veren insanlar yarın farklı bir düşünce ile karşımıza çıkabilir. Bizde çok kullanılır, 'gidip de dönmemek, gelip de görmemek var'. Bunlar her dönemde olabilir."

Trabzonspor taraftarından Karaman’a destek

Bu gelişmeler tecrübeli teknik adam ile yönetim arasındaki ipleri kopardı ve ayrılık kararı alındı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bordo mavili taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz tesislerine giderek, teknik direktör Ünal Karaman'a destek verdi.

"Trabzon'un gururu Ünal Karaman" tezahüratları yapan taraftarlar, yaşananlara tepki gösterdi.

Tüm alacakları ödenen tecrübeli teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Kaynak: TRT SPOR