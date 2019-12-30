Beşiktaş yeni sezona Abdullah Avcı yönetiminde başladı. 4 yıllık Şenol Güneş dönemi sona ererken, transferde hareketli günler yaşandı.

Adriano, Medel, Mustafa Pektemek, Cyle Larin Gökhan Töre ve Ricardo Quaresma ile yollar ayrıldı.

Victor Ruiz, N’Koudou, Diaby, Tyler Boyd, Elneny, Douglas ve Pedro Rebocho ile kadro güçlendirildi.

Adem Ljajic’in ise bonservisi alındı.

Avcı tartışıldı

Sezonun ilk 6 haftasında 5 puan toplayabilen Abdullah Avcı, bu süreçte tartışılan isim oldu.

Siyah Beyazlı ekip sonraki süreçte ise 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alarak, zirve yarışına tutundu.

Bu seri öncesinde ise Beşiktaş’ta bir başka büyük değişim yaşandı.

Başkan değişti

7 buçuk yıllık Fikret Orman dönemi sona erdi. Ahmet Nur Çebi, kulübün yeni başkanı oldu.

Süper Lig’deki 8 maçlık yenilmezlik serisi, BTC TURK Yeni Malatya maçıyla sona eren Beşiktaş, sonraki hafta ise Fenerbahçe’ye mağlup oldu.

Siyah beyazlılar, 2019’un son maçında evinde Gençlerbirliği’ni 4-1’le geçerek, sezonun ilk yarısını 30 puanla 5’inci sırada tamamladı.

Avrupa'da grubu son sırada tamamladı

Beşiktaş’ta ligde işler düzelse de UEFA Avrupa Ligi'nde durum pek iç açıcı değildi.

Slovan Bratislava, Wolverhampton ve Sporting Braga ile mücadele eden Kartal, 3 puanla grubunu son sırada tamamladı ve Avrupa defterini kapattı.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Kaynak: TRT SPOR