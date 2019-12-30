Yaptığı transferlerle sezona iddialı giren Galatasaray, ilk yarı itibariyle taraftarının beklentisini karşılayamadı.

Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı kırmızılı ekip, 27 puanla 7. sırada.

Sezonun ilk iki haftasında 1 puan toplayan Fatih Terim'in öğrencileri, derbi galibiyeti yaşayamadı.

Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı kırmızılılar, Beşiktaş'a ise 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray'ın son yıllarda yaşadığı deplasman sorunu, bu sezon da devam etti.

Ligin ilk yarısında sahasındaki 9 maçta 18 puan toplayan sarı kırmızılılar, deplasmandaki 8 karşılaşmada ise 9 puan alabildi.

Galatasaray, sezonun ilk yarısında sakatlıklardan dolayı sıkıntılı bir süreç yaşadı.

Falcao ve Andone'den uzun süre faydalanamayan teknik direktör Fatih Terim, Luyindama'nın sezonu kapatmasıyla şok oldu.

Deneyimli teknik adam, Lemina, Feghouli, Belhanda, Seri ve Şener Özbayraklı'ya da yaşanan sakatlıklar nedeniyle birçok maçta görev veremedi.

Ligde 16 maçta görev yapan Fernando Muslera, Galatasaray'ın en istikrarlı oyuncusu oldu.

Fileleri 5 kez havalandıran Ryan Babel ise takımının en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele eden Galatasaray, grubunu sonuncu sırada bitirdi ve Avrupa'ya veda etti.

Sarı Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Türkiye Kupası son 16 turunda ise Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Kaynak: TRT SPOR