Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun TRT SPOR’a yaptığı açıklamalardan satır başları:

"Puan kayıplarından sonra hocayla alakalı olarak eleştiriler yapıldığında, genel kurulda, divan kurulunda ve çeşitli basın yayın organlarında ifade ettiğim bir şey vardı. Kulüpte yaşanan her türlü olumsuzluğun tek sorumlusu benim. Hoca yanlış bir taktik uyguladıysa, herhangi bir futbolcu pas hatası yaptıysa da yönetimsel anlamda bir sorun olduysa bunun da sorumlusu benim dedim. Hocamızın veya futbolcularımızın üstünde baskı ve olumsuzluk oluşturmayalım dedim.

"Ünal Karaman'ı hedef alan ifadeler değildi"

"Oynanan kötü futbolun da sorumlusu benim, futbolcunun hatasının da sorumlusu benim" dediğim yerde hocamız eleştiriyi üzerine alınmış.Benim ifadelerim hiçbir şekilde Ünal Karaman'ı hedef alan ifadeler değildi. Ünal hoca benim ailemden daha fazla zaman geçirdiğim insan. Bazen duygusal olup insan bu tür şeyler içerisine girebiliyor."

Ünal Karaman'ın Trabzonspor karnesi

"Ünal hoca ayrılmayı kafasına koymuştu"

"Özellikle puan kayıplarından sonra duygusallığa kapılan bir yapısı vardı. Geldiğimiz noktada Ünal hoca ayrılmayı kafasına koymuştu. Karşılıklı konuşarak yollarımızı ayırdık."

"Herhangi bir teknik direktör ismi gündemde değil"

"Çok büyük bir bilgi kirliliği var. Mustafa hocayla ya da Şota ile anlaşıldığı yazıldı. Şu an herhangi bir teknik direktör ismi gündemde değil. Yapısal olarak da özveriyle mücadele eden ve hemen hemen herkesin yükü sırtlandığı bir kulüp yapımız var. Bu takımın kaptanı Sosa. Bu takımda mücadele eden tecrübeli oyunculardan biri Mikel. Sosa ile yaptığımız konuşmalarda onun ileride teknik heyette yer almasını istedik."

"Hiç kimsenin endişesi olmasın"

"Hüseyin Cimşir kulübün yapısını bilen biri. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu mücadele kaldığı yerden devam edecek. Belki birazcık daha ağırlaşacak ama bu camianın bize vermiş olduğu görevin bilinci ve sorumluluğuyla kulübü çok daha iyi, farklı yerlere taşayacağız. Mevcut halimizle devam ediyoruz. Bu sorumluluğu üstlenecek bir yönetim grubu var. Teknik heyetteki mevcut hocalarımızla beraber şu an itibariyle devam edeceğiz. Şu an bir teknik direktör bulmak kolay değil ama ihtimal dışı da değil. Bu konuyu yönetim kurulu toplantısında da tartışacağız."

Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi

"Trabzonspor'un yükünü kaldıracak hocayı bulmak o kadar kolay değil"

"Mevcut halimizle devam ediyoruz, bu sorumluluğu kaldırabilecek bir yönetim kurulu görevinin başında. Trabzonspor'un yükünü kaldıracak hocayı bulmak o kadar kolay değil. Bu akşam yapacağımız toplantıda bu konuyu ele alacağız" Kurduğumuz yapı, eksilmelerle kolay kolay potansiyel kaybedecek bir yapı değil. Divan Kurulu Başkanımız ve Genel Sekreterimiz, Ünal Karaman ile görüştü kendisi devam etmek istemediğini ifade etmiş"

"Ailemle geçirdiğim zamanın 2-3 katı fazlasını hocamızla geçiriyordum"

"Ünal Karaman bu kulübün bulunduğu noktadan farklı noktalara taşımak için mücadele ettiğimiz bir insandı. Ailemle geçirdiğim zamanın 2-3 katı fazlasını hocamızla geçiriyordum. Kulübü bulunduğu noktadan daha farklı noktalara taşımak için birlikte mücadele ettiğimiz bir insandı. Başkan-hoca ilişkisi olarak nitelendirmek doğru olmaz. Uzun süren bir beraberliğimiz vardı. Birbirimizi belirli noktalarda anladığımızı tahmin ediyordum. Bu kadar yakın işbirliği içerisinde olan bir birlikteliğin sona ermesi, kolay değil. Kırgınlık var mı derseniz, hayal kırıklığı var."

Trabzonspor taraftarından Karaman’a destek

"Hayal kırıklığım var, canım acıdı"

"Ünal hocanın açıklamaları Ahmet Ağaoğlu'na yapılmış bir şey değil. Burada Trabzonspor Kulübü Başkanı sıfatıyla olaya baktığımız zaman hayal kırıklığı söz konusu. Canım acıdı. Ama şunu söyleyeyim. Kulübün doğruları, şahısların doğrularının her zaman önünde gelir. Çünkü bize de yüklenmiş olan bir sorumluluk var. Ünal Karaman benim işine ve kişiliğine saygı duyduğum bir insan ancak hayal kırıklığım var ve canım acıdı. Bunun üzerine daha fazla gitmek hem hocaya hem Trabzonspor'a zarar verir."

"Trabzonspor gücünden bir şey kaybetmez"

"Açıklamalar ne olursa olsun gelmiş olduğumuz noktada her iki tarafın da almış olduğu karara saygı duymak ve sağduyulu olmak hepimizin görevidir. Herkesin içi rahat olsun. Başkanı, teknik direktörü veya herhangi bir futbolcuyu içerisinden alsanız da Trabzonspor yoluna devam eder. Oluşturduğumuz kulüp yapısı ile şartlar ne olursa olsun Trabzonspor gücünden bir şey kaybetmez. Mücadelemize çok daha hırslı ve güçlü olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz."

"Biz neyin ne olduğunun farkında olan insanlarız"

"Büyük takımlar, büyük kurumlar hiçbir zaman kişilerle kail değillerdir. Hatırlanacağı üzere bir Malatyaspor maçı yaşadık. Biz neyin ne olduğunun farkında olan insanlarız. Orada hocamıza karşı yapılan bir şeyler vardı. Hocamızı istifa noktasına kadar getirdi ve kendisi istifa etmenin en doğru şey olacağını söyledi. Biz de kendisine 'Hocam sen sakin ol, biz her şeyin farkındayız' dedik ve gereğini yaptık.Hiç kimse Trabzonspor'dan üstün değildir buna başkan olarak ben de dahilim. Özel telefonuma tehdit ve hakaret içerikli bazı mesajlar geldi. Kimsenin hakaret etme hakkına sahip olmadığını söylemek istiyorum."

Kaynak: TRT SPOR