Spor
Trabzonspor taraftarından Karaman’a destek30 Aralık 2019 Pazartesi 09:16 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 09:18
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın görevinden ayrıldığı iddiaları üzerine bordo-mavili taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giderek teknik direktörlerine destek verdi.
[Fotoğraf: AA]
Trabzonsporlu taraftarlar, görevinden ayrıldığı iddia edilen teknik direktör Ünal Karaman'a destek verdi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine gelen çok sayıda taraftar, teknik direktör Ünal Karaman lehine tezahüratlarda bulundu.
Bu arada, güvenlik görevlileri, tesislerin çevresinde ve taraftarların bulunduğu yerde önlem aldı.
Kaynak: AA