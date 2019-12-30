Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo mavili kulübün teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıracağı konuşulurken yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Trabzonspor yönetiminin Karaman yerine takımın başına Mustafa Denizli'yi getireceği öne sürüldü.

Bu iddialar üzerine tecrübeli teknik direktör, konuyla ilgili TRT SPOR'a konuştu. Stadyum programına bağlanan Mustafa Denizli, "Bütün Türkiye ve Trabzonspor taraftarları için söylüyorum. Ahmet Ağaoğlu ile asla görüşmedim. Eğer Ünal Karaman ayrılırsa, Trabzonspor'dan teklif almak büyük şeref ama çalışmam asla mümkün değildir." dedi.

İddialara çok üzüldüğünü de belirten 70 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerinin devamında ise "Böyle bir ortamda Trabzonspor bana onurlu bir teklif yaparsa böyle bir ortamda görev yapmam mümkün değildir. Ben hayatım boyunca böyle bir ortamın içinde hiç olmadım." ifadelerini kullandı.

"İnşallah devam ederler"

"Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman çok zor dönemde görev aldı. Çok başarılı bir yönetim ve teknik ekip oldular, daha da iyi olacaklar. Ben Trabzonlu değilim ama arzum bu şekildedir, inşallah devam ederler. Her teknik adam problem yaşar yönetimle ama yollar ayrılmaz."

Kaynak: TRT SPOR