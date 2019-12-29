Spor
Kayserispor Hırvat teknik adam Prosinecki ile anlaştı29 Aralık 2019 Pazar 21:45 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 21:51
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile anlaştı.
İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Bülent Uygun'la yaşanan ayrılığın ardından görüşmeler sonucunda, teknik direktörlüğe Robert Prosinecki'nin getirildiğini belirtti.
Gözbaşı, "Ligde kalmak bizim için çok önemli. Anlaşmamız lig sonuna kadar. Ligde kalmamız durumunda tekrar masaya oturacağız" dedi.
2012-2013 sezonunda Kayserispor'un başına geçen Prosinecki, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 48 maçta 18 galibiyet yaşamıştı.
Robert Prosinecki, 2013-2014 sezonun devre arasında kulüpten ayrılmıştı.
Kaynak: AA