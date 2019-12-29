Bakan Soylu: Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık

Bakan Soylu: Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık

Putin'den Trump'a terör saldırılarını engelleyen istihbarat için teşekkür

Putin'den Trump'a terör saldırılarını engelleyen istihbarat için teşekkür

Ekonomi