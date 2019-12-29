Spor
Fenerbahçe galibiyetle bitirdi29 Aralık 2019 Pazar 20:56 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 20:57
Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı lacivertliler ilk yarıyı 4. sırada bitirdi.
[Fotoğraf: AA]
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe 13. dakikada Deniz Türüç'ün serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor 18. dakikada Abarhoun'un golüyle beraberliği sağladı.
Mücadelenin 70. dakikasında ise Jailson takımına galibiyeti getiren golü attı.
Bu sonuçla 4. sıradaki Fenerbahçe ligin ilk yarısını 31 puanla kapattı. 20 puanlı Çaykur Rizespor ise 17. sırada kaldı.
Kaynak:AA