Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 10. dakikada penaltıdan Radamel Falcao'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Kolombiyalı golcünün 28. dakikada kaydettiği golle farkı 2'ye çıkaran Galatasaray, 37. dakikada Ondrej Celustka'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Yoğun yağış altında oynanan maçta ikinci yarı zemin oldukça ağırlaştı. Antalyaspor'un daha baskılı oynadığı ikinci yarıda uzun süre gol sesi çıkmadı.

Mücadelenin 82. dakikasında sonradan oyuna giren Ryan Babel, fileleri havalandırdı ve skoru 4-0'a getirdi. Maçın öne çıkan oyuncularından Taylan Antalyalı'nın 89. dakikada attığı golle maç 5-0 sona erdi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ligdeki galibiyet sayısını 7'ye, puanını da 27'ye yükseltti. Ligde zor günler geçiren Antalyaspor ise 14 puanla düşme hattında kaldı.

Sezonun en gollü ve farklı galibiyetini aldı

Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek kendisi adına sezonun en farklı ve gollü galibiyetini elde etti.

Bu sezon resmi organizasyonlarda 26 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez 5 gol atarken, en farklı galibiyetini de almış oldu.

Falcoa, gol sayısını 3'e çıkardı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı formayla ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıktan dolayı ilk yarının büyük bölümünde forma giyemeyen 33 yaşındaki Falcao, Antalyaspor'a 2 gol birden attı.

Falcao, Antalyaspor maçı öncesinde ligdeki tek golünü 4. haftada 1-0 kazanılan Kasımpaşa müsabakasında atmıştı.

Galatasaray'da sezonun en erken golü Falcao'dan

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon ligde attığı en erken golü Radamel Falcao kaydetti.

Mücadelenin 10. dakikasında penaltıdan takımını 1-0 öne geçiren Kolombiyalı golcü, Galatasaray adına bu sezon fileleri en erken havalandıran futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takımın bundan önceki en erken golünü Çaykur Rizespor maçının 15. dakikasında Karadeniz temsilcisinin futbolcusu Montassar Talbi kendi kalesine atmıştı.

Babel, 5 gole ulaştı

Galatasaray'da Antalyaspor karşısında skoru 4-0'a getiren golü kaydeden Ryan Babel, sezonun ilk yarısını 5 golle tamamladı.

Hollandalı futbolcu, bu sezon ligde sarı-kırmızılı formayla 5 kez fileleri havalandırdı ve takımının en golcü ismi oldu.

Taylan Antalyalı göz doldurdu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Antalyaspor maçındaki performansıyla beğeni topladı.

Sarı-kırmızılı takımda ilk kez bir lig maçına ilk 11'de başlayan Taylan, maçın 8. dakikasında kazanılan penaltıda başrolü oynadı. Ondrej Celustka'nın 37. dakikada kendi kalesine attığı golde de pozisyonun içinde yer alan Taylan Antalyalı, 89. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaray taraftarı, maç sonrasında Taylan'ı tribüne çağırarak "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yaptırmasını istedi ve genç futbolcuya destek verdi.

İç sahada goller penaltılardan

Galatasaray, sahasında oynadığı son 6 maçın 5'inde penaltı kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde iç sahada sırasıyla Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor ile karşılaştı.

Galatasaray, bu maçlardan sadece Medipol Başakşehir müsabakasında penaltı kullanmazken, diğerlerinde birer kez penaltı kazandı.

Galatasaray taraftarından "Zorlu görüşmesi" göndermesi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un İstanbul'da Zorlu Center'da yaptığı toplantıya yönelik tezahüratta bulundu.

Maç sırasında bir pozisyona itiraz eden Fernando Muslera'nın sarı kart görmesinin ardından Galatasaray taraftarı uzun süre, "Zorlu Center'da ne konuşuldu" ve "Nihat Özdemir şike yapsana" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Türk Telekom Stadı tribününde de ayrıca "Zorlu yolların Fatih'i varlığın mayısların habercisi" yazılı pankart yer aldı.

Kaynak: AA