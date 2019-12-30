Trabzonspor'da akşam saatlerinde teknik direktör Ünal Karaman ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Yönetimin tecrübeli hoca ile yollarını ayırdığı şeklinde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.

Alınan bilgiye göre şu anda istifa ya da görevden alma gibi bir durumun olmadığı ancak her iki taraf arasındaki bağların da koptuğu öğrenildi.

Kaynak: TRTSPOR