Spor
Ünal Karaman'la yollar ayrılıyor mu?30 Aralık 2019 Pazartesi 01:07 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 01:09
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.
Trabzonspor'da akşam saatlerinde teknik direktör Ünal Karaman ile ilgili bir gelişme yaşandı.
Yönetimin tecrübeli hoca ile yollarını ayırdığı şeklinde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.
Alınan bilgiye göre şu anda istifa ya da görevden alma gibi bir durumun olmadığı ancak her iki taraf arasındaki bağların da koptuğu öğrenildi.
Kaynak: TRTSPOR
Etiketler: Ünal Karaman Trabzonspor istifa teknik direktör