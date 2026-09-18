Avcılar’da yıkım sırasında bina çöktü: Yoldan geçenler son anda kurtuldu

Avcılar Üniversite Mahallesi Hilal Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında dün sabah saatlerinde yıkımına başlandı.

Yıkım çalışması devam ettiği sırada bina gürültü ile bitişiğinde bulunan mağazanın olduğu yöne doğru çöktü. Çökmenin etkisi bitişikteki mobilya mağazanın duvarı yıkıldı. Mağazadaki bazı ürünlerde hasar oluştu.

Binanın çöktüğü anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yıkım çalışmasının kontrolden çıkarak binanın çökmesine neden olması üzerine polis ve Avcılar Belediyesi ekipleri gelerek inceleme yaptı ve tutanaklar hazırladı. Olayla ilgili soruşturma başladı.