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Türkiye
DHA 18.09.2026 13:14

Avcılar’da yıkım sırasında bina çöktü: Yoldan geçenler son anda kurtuldu

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü şekilde yıkımı yapılan 4 katlı bina çöktü. Çökme sırasında, yoldan geçen vatandaşlar son anda kurtulurken o anlar kameraya yansıdı.

Avcılar Üniversite Mahallesi Hilal Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında dün sabah saatlerinde yıkımına başlandı.

Yıkım çalışması devam ettiği sırada bina gürültü ile bitişiğinde bulunan mağazanın olduğu yöne doğru çöktü. Çökmenin etkisi bitişikteki mobilya mağazanın duvarı yıkıldı. Mağazadaki bazı ürünlerde hasar oluştu.

Binanın çöktüğü anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yıkım çalışmasının kontrolden çıkarak binanın çökmesine neden olması üzerine polis ve Avcılar Belediyesi ekipleri gelerek inceleme yaptı ve tutanaklar hazırladı. Olayla ilgili soruşturma başladı.

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Avcılar’da yıkım sırasında bina çöktü: Yoldan geçenler son anda kurtuldu
Avcılar’da yıkım sırasında bina çöktü: Yoldan geçenler son anda kurtuldu
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