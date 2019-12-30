Spor
Liverpool seriyi 36 maça çıkardı30 Aralık 2019 Pazartesi 09:15 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 09:16
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.
Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, seyircisi önünde oynadığı Wolverhampton mücadelesini, Mane'nin 42. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.
Peş peşe 10. galibiyetine imza atan Liverpool, puanını 55'e, ligdeki yenilmezlik serisini de 36 karşılaşmaya çıkardı.
Bir maç eksiği bulunan Liverpool, en yakın takipçisi Leicester City ile arasındaki 13 puanlık farkı korudu.
Kaynak: AA
Etiketler: Liverpool Wolverhampton