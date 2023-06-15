Trabzonspor'da rota Lubomir Satka'ya çevrildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, aradığı stoperi Doğu Avrupa'da buldu. Bu bölge için önceliği Djiku'ya veren bordo mavililer, oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesi üzerine diğer adaylara yöneldi.

Joaquin Fernandez ve Mujakic gibi isimleri de takibini sürdüren Trabzonspor'da ibre Lubomir Satka'dan yana döndü.

Lech Poznan ile sözleşmesi sona eren Slovak savunmacı için kurulan temaslar olumlu ilerliyor ve tarafların büyük oranda anlaştı. Hamsik'in de olumlu görüş bildirdiği Satka için son kararı, teknik direktör Nenad Bjelica verecek.

Lubomir Satka, Lech Poznan formasıyla toplamda 113 maça çıkıp 5 gol atıp 4 de asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, Slovakya milli takımının formasını ise 32 kez terletti.

Forvete sürpriz aday

Bu arada golcü transferi için Trabzonspor'un listesine sürpriz bir aday girdi. Bordo mavililer, son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Seraing forması giyen Marius Mouandilmadji'yi değerlendirmeye aldı.

Sözleşmesi biten ve şu an serbest statüde bulunan Çadlı santrforun rotasyonda kullanılmak üzere düşünüldüğü de gelen haberler arasında.

Bir 90'lık boyuna rağmen atletik yapısıyla dikkat çeken Maurius, bu sezon 28 maçta, 11 kez ağları sarstı.

[Marius Mouandilmadji]

Trabzonspor yurt dışı kampını Slovenya'da yapacak

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da gerçekleştirecek. Trabzon'da 30 Haziran'da toplanacak bordo-mavililer, 4 Temmuz'da Slovenya'ya giderek Kranj kentinde kampa girecek.

Geçen sezon başında 1. etap kamp çalışmalarını yaptığı Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'ni tercih eden Karadeniz ekibi, 26 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak.

Trabzonspor, kamp süresince 5 hazırlık maçı oynayarak yeni sezona hazırlanacak. Bordo-mavili takımın milli oyuncuları kampa 9 Temmuz'da katılacak.