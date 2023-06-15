EURO 2024 eleme heyecanı TRT’de

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 3. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Letonya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Mücadele, 16 Haziran Cuma günü saat 21.45'te canlı yayınla TRT 1, TRT Radyo 1 ve TRT’nin yeni uluslararası dijital platformu “tabii”den futbolseverlerle buluşacak.

D grubunda 3'üncü sırada yer alan Milli Takım, grubun 5'incisi ile karşılaşıyor. D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, ikinci maçta Hırvatistan'a 2-0 mağlup olmuştu. Grupta üçüncü maçına çıkacak olan millilerimiz, ikinci galibiyetini almak istiyor.



Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21.45'te canlı yayınla TRT 1, TRT Radyo ve tabii platformundan izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.