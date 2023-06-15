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Spor
TRT Haber 15.06.2023 12:00

EURO 2024 eleme heyecanı TRT’de

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 3. maçında deplasmanda Letonya ile karşılaşacak. Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21.45'te canlı yayınla TRT 1, TRT Radyo 1 ve TRT’nin yeni uluslararası dijital platformu “tabii”den futbolseverlerle buluşacak.

EURO 2024 eleme heyecanı TRT’de
[Fotoğraf: Depo Photos]

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 3. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Letonya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Mücadele, 16 Haziran Cuma günü saat 21.45'te canlı yayınla TRT 1, TRT Radyo 1 ve TRT’nin yeni uluslararası dijital platformu “tabii”den futbolseverlerle buluşacak.

D grubunda 3'üncü sırada yer alan Milli Takım, grubun 5'incisi ile karşılaşıyor. D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, ikinci maçta Hırvatistan'a 2-0 mağlup olmuştu. Grupta üçüncü maçına çıkacak olan millilerimiz, ikinci galibiyetini almak istiyor.

Letonya - Türkiye maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21.45'te canlı yayınla TRT 1, TRT Radyo ve tabii platformundan izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.

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