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Spor
AA 15.06.2023 12:10

Trabzonspor Kadın Komisyonu kuruldu

Trabzonspor Kulübünde Kadın Komisyonu kuruldu.

Trabzonspor Kadın Komisyonu kuruldu

Hatice Öztürk başkanlığında oluşturulan Kadın Komisyonunun kulüp binasında gerçekleştirilen kuruluş toplantısına, başkan Ertuğrul Doğan, asbaşkan Zeyyat Kafkas ve bazı yöneticiler katıldı.

Başkan Doğan, Kadın Komisyonunun kurulmasının kulübün geleceği adına büyük bir eksikliği giderme noktasında önemli bir adım olduğunu belirtti.

"Trabzonspor yönetiminde de kadın üyelerimiz olmalı. Geçtiğimiz genel kurulda olağanüstü durum nedeniyle konuya gereken hassasiyeti gösteremedik. Bu eksikliği ilk kongrede gidereceğiz. Kadın üyelerimizin ve taraftarımızın artması için önemli bir gelişme. Çocuklarımızı ve kadınlarımızı tribünlere çekmeliyiz."

Trabzonspor Kadın Komisyonu kuruldu

Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Öztürk ise Trabzonspor'un her aşamasında kadınların azami düzeyde yer alması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

"Sayın başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz. Hayatın her kademesinde başarılı olan kadınların Trabzonspor'a da büyük katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Trabzonspor'a her bakımdan katkı sağlamak için üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmenin çabası içerisinde olacağız. Çünkü Trabzonspor, her Trabzonlunun ortak değeri ve üst kimliğidir."

Trabzonspor Kadın Komisyonu kuruldu

Mimar Hatice Öztürk başkanlığındaki Kadın Komisyonunda, Trabzon Barosu Başkanı Duygu Aydın, Trabzon Eczacılar Odası Başkanı Özlem Arslan, Harita Mühendisleri Odası Başkanı Ebru Çolak, Borsa İstanbul Meslek Anadolu Lisesi Müdürü Lütfiye Kul Ercan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Seyyare Sungur, Karadeniz Teknik Üniversitesi iç denetçisi Hasibe Usta, eczacı Zeynep Göktaş ve iş kadını Şaduman Çanakçı yer alıyor.

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