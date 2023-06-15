Trabzonspor özlemini odasındaki malzemelerle gideriyor

Burdur MAKÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Genç, memleketi Trabzon ve Trabzonspor'a olan özlemini çalışma odasını Trabzonspor forması ve bordo-mavi malzemelerle doldurarak gidermeye çalışıyor.

Günlük yaşantısında da Trabzonspor armalı tişörtler tercih eden Prof. Dr. Hasan Genç'in odasına giren ziyaretçiler merakla etrafı inceliyor.

[Fotoğraf: DHA]

Prof. Dr. Hasan Genç, kendisini bilinçli taraftar olarak tanımladı.

"Bana 'fanatik' diyorlar ama ben bilinçli bir taraftarım. Memleket özlemini burada Trabzonspor'un her türlü posterini, formasını asarak gideriyorum. Ama bu şöyle de düşünülebilir; spor özellikle de futbol bir endüstri. Desteklerseniz şehriniz kazanacak. Biz de Trabzonspor'u destekleyerek Trabzon şehrinin kazanmasını sağlıyoruz. Trabzonspor olmadan orada Akyazı Stadı yapılmazdı, Trabzonspor olmadan Şenol Güneş'ler, Ali Kemal Denizci'ler, Ünal Karaman'lar ve adlarını sayamadığım birçok ünlü oyuncu yetişmezdi. Biz de Anadolu'nun bir şehrinin takımını, büyük şehirlerin haricinde ilk kez şampiyon olan bir takımı tutuyoruz. Bizden sonra bir de Bursaspor şampiyon olmuştu."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

"Burdur'da fahri Trabzon temsilcisiyim"

Prof. Dr. Hasan Genç, Süper Lig'de birçok Anadolu takımının oynadığını ama destek görmedikleri için küme düştüğünü söyledi.

"Koskoca İzmir'den bile Süper Lig'de takım yok. Ben de memleket hasretini gidermek için odama Trabzonspor'la ilgili formalar, fotoğraflar asıyorum. Gelen ziyaretçilerim de çok merakla izliyor. Genelde Trabzonspor armalı tişörtleri giyiyorum. Sevdiğimiz, gönül verdiğimiz bir takıma destek amacıyla bu formaları giyiyoruz ama şöyle de bir özelliğimiz var. Kendimi normal taraftar dışında sayıyorum. Kulüple bağlantım var. Şenol Güneş hocamla, Ünal Karaman'la, eski Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu gibi birçok kişiyle bağlantımız var. Yani kulüple iç içeyiz. Kulüp üyesi değilim ama fahri Trabzon temsilcisiyim Burdur'da. Burdur'da 29 yıldır yaşıyorum, Burdur'u çok seviyorum. Burdur'a yerleştik. Araştırma görevliliğinden profesörlüğe kadar aynı üniversitede görev yaptım. Birçok etkinlikte görev aldım. Onun için Trabzonspor ve Burdur benim için önemli."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

Bilimsel çalışmalarıyla yeni türler keşfetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde 10 Aralık 1961 tarihinde doğan Hasan Genç, 1994 yılından bu yana MAKÜ'de çeşitli görevlerde bulundu.

Bugüne kadar yayımlanmış olan 37'si uluslararası olmak üzere toplam 51 makalesi bulunan Prof. Dr. Hasan Genç, 8 farklı uluslararası kitapta editörlük ve yazarlık yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Alanında yaptığı bilimsel çalışmalar sonucu 2 yeni tür ve 1 yeni alttür keşfederek (Lathyrus egirdiricus, Lathyrus tefennicus, Lathyrus nivalis subsp. sahinii) dünya literatürüne kazandırdı.