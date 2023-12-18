Trabzonspor'da Onuachu fırtınası

Süper Lig’de geride kalan 15 hafta sonunda rakip filelere 27 gol gönderen Trabzonspor’un en fazla gol atan ismi 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Onuachu oldu.

Bordo-mavili forma ile 5. hafta oynanan Beşiktaş maçı ile tanışan Nijeryalı oyuncu bu karşılaşmada ilk golünü kaydetmişti.

Bu maçın 29. dakikasında takımının ilk golünün altına imzasını atan tecrübeli oyuncu galibiyette de önemli rol oynadı.

Onuachu’nun özellikle Konyaspor ile oynanan maçta takımı adına kaydettiği 2. gol ise haftaya damga vurmuş ‘Puskaslık gol’ yorumlarını da beraberinde getirmişti.

İngiliz ekibi Southampton’dan 1 yıllığına kiralanan 29 yaşındaki Onuachu, gollerinin 4’ünü iç sahada oynanan Beşiktaş, Konyaspor (2) ve Pendik karşılaşmalarında; 3’ünü ise deplasmanda yapılan Hatayspor, Fenerbahçe ve Sivasspor maçlarında kaydetti.

Onuachu forma giydiği 11 karşılaşmanın tamamında ilk 11’de sahaya çıkarken bu müsabakalarda 7 golünün yanı sıra 1 de asist üretti.

Bordo-mavili takımda Onuachu’nun ardından en golcü oyuncular ise şu şekilde sıralandı:

Bakesatas (4), Trezeguet (3) Enis Bardhi (2), Enis Destan (2), Edin Vişça (2), Nicolas Pepe (2), Denswil (1), Benkovic (1), Berat Özdemir (1), Göktan Gürpüz (1).

Onuachu ayın futbolcusu seçildi

Taraftar etkileşim platformu Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada Kasım ayının futbolcusu Paul Onuachu seçildi.

Trabzonspor, Resmi Fan Token partneri Socios.com ile taraftarlara her ayın en iyi performans gösteren futbolcusunu seçtiriyor.

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada Kasım ayının futbolcusu Paul Onuachu seçildi. Onuachu, bu sezon bordo mavili formayla çıktığı 11 maçta 7 kez gol attı.

Kasım ayında çıktığı her maçta gol atıp takıma önemli katkı sağlayan Nijeryalı yıldız, Trabzonspor Fan Token sahibi taraftarların oyuyla ayın oyuncusu seçildi.

Oylamaya Türkiye dışından 71 farklı ülkeden Trabzonsporlu taraftarlar katıldı. Oyuncuya kendisi için hazırlanan özel plaketini, dün antrenman öncesinde takdim edildi.