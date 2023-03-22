Levent Sekban, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, yeni spor yasasına uygun tüzük çalışması yaptıklarını, altyapının gelişmesi ve sürdürülebilir sportif ile mali başarı politikalarının ana konularından olduğunu söyledi.

Sekban, kulüp kaynaklarının doğru kullanılması ve geliştirilmesiyle ilgili projeleri bulunduğunun da altını çizdi.

"Sporun özellikle futbol kulüplerinin siyasetten arınması ve bunun için alınacak tedbirler düşünülmektedir. Yönetime etki edecek şekilde üçümüz veya daha fazla çıkacak yönetim kurulu adaylarımızla seçilirsek bu konularda etki yaratılmaya çalışılacaktır. Bunu açacak olursak transferlerden nemalanan yönetici, teknik direktör, menajer, futbolcu, simsar gibi zarar odaklarını tasfiye etmek gerecektir. Bunun için tüzükte engelleyici noktalar olması gerekir."

Futbolcu sözleşmelerinin Türk lirası ile yapılması gerektiğini savunan Sekban, kısa vadede kulübe ait menajerlik şirketi kurulması gerektiğini, orta vadede ise menajer, imaj bedeli ve imza parası gibi ücretleri ödememenin hedefleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.

Deniz Erçin, Harun Özdemir ve Recep Bakırtaş da görüşlerini dile getirdi.