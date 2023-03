Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 24 Mart Cuma günü sahalarında Altınordu ile yapacakları maçı değerlendirdi.

Eroğlu, ligde 17 maçtır yenilmediklerine işaret etti. Eroğlu, mart ayı içinde zor ve yoğun fikstürleri bulunduğuna dikkat çekti.

"Zirveye kadar geldik ama önemli olan burada kalmak, sezon sonunda da şampiyon olmak. Bu maçlardan 4'ü geride kaldı, 3 karşılaşmamız var. Sonuncusu 1 Nisan'da olmak üzere cuma, salı ve cumartesi günleri 3 maçı 8 gün içinde oynayacağız. En önemli maçımız ise cuma günü oynayacağımız Altınordu karşılaşması. Üç puan alırsak, biraz daha hedefe yaklaşmamızı sağlayacak. Bundan dolayı bu maç da bizim için değerli ve önemlidir."

Eroğlu, hiçbir maçın kolay olmayacağını vurguladı.

"Sahada direnen, kendine göre bize karşı pozisyon alan bir takım olacak. Tabii nasıl biz onları analiz ediyorsak, her takım da bizi analiz ediyor. Onlar da bize karşı önlemler alıyor, bunun için her maçın hikayesi farklı olabiliyor. Önemli olan sahadan 3 puanla ayrılmak. Taraftarımızın da desteğiyle buna ulaşacağımızı düşünüyorum. Amacımız 17 maçlık seriyi devam ettirmek ama onlar da geçen hafta kazandı. Onların da moral motivasyonları yükseldi. Her takım artık son haftalarda puan için savaş veriyor, bunun bilincindeyiz. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyorsak, bu maçtan 3 puanla ayrılmak zorundayız."