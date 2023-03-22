Hafta sonu yapılacak genel kurulda tek aday olarak yer alacak Doğan, açıklamalarda bulundu. Doğan, yönetim kurulu listesinin son şeklini Divan Başkanlık Kuruluna sunacaklarını belirtti.

"Genel kurula tek listeyle giriyoruz, tek yürek çıkalım. Her zamankinden çok kenetlenmeye, desteğe ihtiyacımız var. Bu hiç kimsenin tek başına yapacağı bir iş değil."

"Trabzonspor'da yine güzel günler yaşamak istiyoruz"

Doğan, Trabzonspor'u gerek ekonomik, gerekse sportif başarıya ulaştırmak için üzerlerine düşeni yapmaya gayret göstereceklerini vurguladı.

"Tüm camia birlik beraberlik içinde Trabzonspor'da yine güzel günler yaşamak istiyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Kulübün bulunduğu durumu biliyoruz, çözümlerini de biliyoruz. Camianın, kurulların yaptığı tavsiyeleri dikkate alarak bu süreçten hep beraber çıkacağız."

"Günde en az 10 saat sponsorlarla görüşüyorum"

Doğan, Trabzonspor'un yaşadığı ekonomik zorluğun üstesinden gelecek kaynakları oluşturma potansiyeline sahip olduğunun altını çizdi.

"Kimse merak etmesin. Açıklanan ve aciliyeti olan bu borcun üstesinden geleceğiz. Trabzonspor'a gelir getirici çalışmalarımız var. Bir taraftan bu sorunları çözerken, diğer taraftan sportif başarıdan da ödün vermeyeceğiz. Şu anda Ertuğrul Doğan'ın ilk yapacağı, parasal konuları çözmek. Günde en az 10 saat sponsorlarla görüşüyorum. Sponsorlardan olumlu cevap alıyoruz, almaya da devam edeceğimize inanıyorum. Trabzonspor, kimsenin cebine sığmaz. Bu, tek başına benim veya başka birinin halledeceği iş değil. İlk etapta acil ödenmesi gereken paranın büyük kısmı bulundu. Yönetim kurulundan da destek alınacak."

"Sorunları kalıcı olarak çözmek için geliyoruz"

Doğan, yıllardır Trabzonspor'un içinde olduklarını, bordo-mavili kulübün spesifik problemlerinin de belli olduğunu dile getirdi.

"Sorunları kalıcı olarak çözmek için geliyoruz. Başarılı olursak devam ederiz ki buna inanıyoruz, olacağız da. Olamazsak, kulübün önünü açarız. Trabzonspor'un ekonomisini düzeltip, altyapısını düzenli, sürdürebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunları başardıktan sonra isteğimiz Trabzonspor'un yeniden şampiyon olması. Aksi halde başarı, geçici başarı olur. Bu şehir, taraftarlar, camia aynı şeyleri, mutlulukları yaşamayı hak ediyor."

Doğan, Trabzonspor'un kadro maliyetini düşüreceklerine dikkati çekerek, "Şu anda kadro maliyeti 37-38 milyon euro. Bu maliyeti 25 milyon euro seviyesine düşürmeyi hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Teknik direktör konusu kongreden sonra netleşecek

Ertuğrul Doğan, teknik direktörlük görevinden ayrılan Abdullah Avcı'nın tekrar bordo-mavili takıma döneceğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

"Ne Abdullah Avcı'nın böyle bir düşüncesi, talebi var, ne de yönetimin böyle bir düşüncesi var. Şu anda genel kurula kadar Orhan Ak ile devam ediyoruz. Yönetim kurulu henüz seçilmedi. Kongreden sonra yönetim kurulu kısa süre içinde yeni antrenörün kim olacağına karar verecek. Hoca konusunda tüm arkadaşların görüşlerini dinleyeceğiz, aramızda tartışacağız. Trabzonspor için en doğru kararı vereceğiz."

"Altyapıyı yeniden planlıyoruz. 2023 sonunda bu proje netleşecek"

Doğan, Trabzon'un genlerinde futbol olduğunu, altyapının üretkenliğinin de mevcut durumda daha büyük önem kazandığını vurguladı.

"Altyapıda Double Pass firması ile çalışmalar gerçekleştirdik. Dünyanın bu alanda en büyük firması ile Abdullah Avcı döneminde anlaşmıştık. Altyapının önemi sadece Trabzonspor için değil, Türk futbolunun tamamı için geçerli. Bu maliyetlerle kulüp yönetmek her geçen gün daha zor hale geliyor. Trabzonspor'un 3 puanı deplasman masraflarını neredeyse karşılamıyor. Altyapıyı yeniden planlıyoruz. 2023 sonunda bu proje netleşecek. Tüm organizasyonlarıyla bu çalışmayı ortaya koymuş olacağız. Kalıcı çözümler peşindeyiz. Biz gerekli, doğru iletişimleri kamuoyuyla, taraftarlarımızla tabii ki sağlayacağız ama konuşmaktan ziyade iş yapacağız. Trabzonspor'un buna daha çok ihtiyacı var."