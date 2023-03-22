Sezona yaptığı transferlerle iddialı başlayan ve ligin ilk devresinde A Grubu'nu namağlup 3. sırada tamamlayan Hakkarigücü, ikinci yarıda yaşadığı mağlubiyetler nedeniyle sezonu 22 puanla 7. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazandı.

Play-off birinci turunda geçen sene elendiği Fenerbahçe ile eşleşen mavi-beyazlı ekip, hedeflediği şampiyonluğa ulaşmak için ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi.

Rakibine bu yıl üstünlük kurarak üst tura çıkmayı hedefleyen Hakkarigücü, Brezilya'dan Türkiye'ye başka bir kulüple görüşmek için gelen fakat anlaşamayan 31 yaşındaki Michelle Aparecida'yı transfer etti.

[Fotoğraf: AA]

Ülkesindeki birçok ekipte oynayan tecrübeli eldiven, kente gelerek takımla çalışmalara başladı.

Aparecida, takıma katkı sağlamak için kente geldiğini, bunun için elinden geleni yapacağını söyledi. Aparecida, kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

"1 Şubat'ta Türkiye'ye geldim. İlk kez bu sayede ülkeyi görme fırsatı buldum. Hep Brezilya'da oynadım. İlk kez ülkemden ayrılıyorum. Hakkarigücü'nde olduğum için mutluyum. Takımımla şampiyonluk yaşayıp iyi başarılar elde etmek istiyorum. Yüksek performans sergilemeyi hedefliyorum. Benim için yeni bir deneyim olacak."

[Fotoğraf: AA]

Cihat Doğan: Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz. Bu, imkansız değil

Yardımcı antrenör Cihat Doğan ise takımdaki eksik mevkilere transfer yapmak için çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Doğan, takımdan giden ve yeni gelecek isimlerin olduğunu, transfer çalışmalarını ekip olarak yürüttüklerini belirtti.

"Bir kalecimiz vardı. Biz de Brezilya'dan yeni bir kaleci transfer ettik. Araştırarak getirdiğimiz bir kaleci. Antrenmanlarda da iyi olduğunu gördük. Tüm özelliklerine bakarak getiriyoruz. Yeni isimleri de takip ediyoruz. Takımımızı şekillendirip yolumuza bakmak istiyoruz. Sezon boyunca eksiklerimizi gözlemleyerek hareket ediyoruz. İyi oynayan forma şansı bulacak. İlk devreyi iyi götürdük. İkinci devre istediğimiz gibi geçmedi. Kısıtlı kadromuz vardı. Bunun farkındaydık ve sıkıntısını yaşadık. Şimdi transferleri yapıp güçlü bir kadro hazırlıyoruz. Tüm rakiplerimizi analiz ediyoruz. Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz. Bu, imkansız değil. İyi bir ekibimiz var ve hepsi de var gücüyle çalışıyor."