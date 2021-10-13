Ligde 19 puanla Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmaya odaklandı.

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 20 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik elde eden bordo-mavililer, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor, ligde 219 gündür mağlubiyet görmedi.

20 bine yakın taraftar destekleyecek

Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

40 bin kişilik Medical Park Stadı'nın satışa çıkarılan 20 bine yakın bilet 1 saat içerisinde tükendi. Bu rakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak.

Ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti.

Hamsik'in oynaması zor

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 6 eksik oyuncu var.

Bordo-mavililerde Fode Koita, Abdulkadir Parmak, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

Slovakya Milli Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta sakatlanan Marek Hamsik'in yarın çekilecek MR'dan sonra durumu netleşecek. Ancak bu futbolcudan gelen bilgilere göre ağrılarının olduğu, Fenerbahçe maçında forma giymesinin zor gözüktüğü bildirildi.

Abdullah Avcı psikolojik üstünlük peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında elde edilecek 3 puanın yanı sıra şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğü de ele geçirmeyi hedefliyor.

Milli haftayı bir kenara bırakan bordo-mavili takım güncel oyuncu kadrosuyla tamamen Fenerbahçe ile oynayacağı maça odaklandı.

Bordo-mavili taraftarların büyük heyecanla beklediği müsabakada Karadeniz ekibi taraftarına 3 puanı ve liderliği armağan etmek istiyor.

Yaşanan sakatlıklar can sıksa da Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Karadeniz ekibi aynı zamanda maçı da yaşamaya başladı.

Bordo-mavili takımla geldiği günden beri önemli bir ivme yakalayan, bu sezon ise tüm kozlarını şampiyonluk için kullanan Avcı'nın beklediği maç geldi.

Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak evinde coşkulu taraftarı karşısında büyük maç kazanma fırsatını Fenerbahçe karşısında elde etmeyi hedefleyen deneyimli teknik adam rakibin tüm artılarını ve eksilerini ince ayrıntısına kadar oyuncularına anlatıyor.

3 puandan daha fazlası

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşılaşmasında ortaya koyacakları performansın yanı sıra elde edecekleri 3 puanın büyük bir anlam taşıdığını vurguluyor.

Pandemi nedeniyle bu maçta ilk kez rekor taraftara ulaşacak olan bordo-mavililer, taraftarın itici gücünü sahadaki oyunun bir parçası olarak rakibi baskı altına almak için kullanmayı planlarken, Avcı ise müsabakanın önemini kendi yöntemiyle oyuncularına aktaracak.

Deneyimli teknik adam sahada elde edilecek 3 puanla liderlik koltuğuna oturmaktan öte şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğü de ele geçirmeyi hedefliyor.