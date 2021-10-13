Geçen sezon ilk kez mücadele ettikleri Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu üçüncü sırada bitirdiklerini, play-off'ta yarı final oynadıklarını ve FIBA Avrupa Kupası'na katılma hakkı elde ettiklerini hatırlatan Nesibe Aydın'ın başantrenörü Erman Okerman, kulübün kendilerine iyi imkanlar sağladığı için bu başarıları yakaladıklarını söyledi.

"Avrupa Kupası her zaman prestijdir"

Okerman, bu sene mücadele edecekleri FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın heyecanını yaşadıklarını ve ilk maçlarında Bellona Kayseri Basketbol ile karşılaşacaklarını anlatti.

"Avrupa Kupası her zaman prestijdir. Bütün organizasyonları heyecanlandırır. Avrupa Kupası deplasmanları başka bir serüvendir, yolculukları çok zordur. Bizi ilk etapta bekleyen çok sıkı ve inanılmaz kötü bir fikstür var. 24 günde 8 maç oynayacağız. Bu maçlardan 5'i deplasman, 3'ü Avrupa Kupası arka arkaya deplasman. Bu süreç bizi çok zorlayacak. Bütün fiziki hazırlıklarımızı yarın başlayacak Avrupa Kupası başlangıcına göre yaptık. İnşallah en iyi halimizle turnuvaya girmek istiyoruz. 24 gün 8 maçlık serüvende en yüksek galibiyet sayısını elde etmek istiyoruz. Avrupa Kupası'nda ilk grupta 6 maç oynayacağız. Dördünü bu süreçte oynuyoruz. Bu maçları kazanırsak kendimizi otomatikman yukarı atmış olacağız. Yeni tecrübe ettiğimiz Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak."