Transfermarkt’ta 12 Ekim 2021 tarihinde yapılan son güncellemeye göre; Trabzonspor’da, 16 futbolcunun piyasa değerinde düşüş yaşanırken 8 isim değerini korudu.

Bordo-mavililerde, sadece 5 oyuncunun değerinde artış oldu.

Karadeniz ekibinin ve Süper Lig’in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Uğurcan Çakır’ın değerinde yaşadığı 2 milyon euroluk kayıp sonrası Miralem Pjanic’in ardında ligin en değerli ikinci oyuncusu konumuna geriledi.

Bordo-mavililerde değeri en çok artan isim ise ligde gol krallığı yarışı veren orta saha oyuncusu Bakasetas oldu.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından ligin en değerli kadrosuna sahip olan 4'üncü takım konumunda yer aldı.

16 futbolcu değer kaybı yaşadı

Trabzonspor’da 16 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 9 milyon 725 bin Euro’luk düşüş yaşandı.

Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır’ın değeri 19 milyon eurodan 17 milyon euroya, Abdülkadir Ömür 8.5 milyon eurodan 6 milyon euroya, Djaniny 5 milyon eurodan 4.6 milyon euroya, Dorukhan Toköz 4.7 milyon eurodan 3.5 milyon euroya, Denswil 3.5 milyon eurodan 3 milyon euroya, Hamsik 3 milyon eurodan 2.9 milyon Euro’ya, Siopis 2.7 milyon eurodan 2.6 milyon euroya, Serkan Asan 3 milyon eurodan 2.2 milyon euroya, Abdulkadir Parmak 3 milyon eurodan 2.1 milyon euroya, Yunus Mallı 1.9 milyon eurodan 1.3 milyon euroya, Hüseyin Türkmen 1.4 milyon eurodan 1 milyon euroya, Koita 600 bin eurodan 500 bin euroya, Erce Kardeşler 400 bin eurodan 350 bin euroya, Arda Akbulut 250 bin eurodan 200 bin euroya, Murat Cem Akpınar 250 bin eurodan 175 bin euroya ve Muhammet Taha Tepe 150 bin eurodan 100 bin euroya geriledi.

8 isim değerini korudu

Bordo-mavili takımda 8 oyuncunun değerlerinde değişiklik yaşanmadı.

Değeri 6 milyon euro olan Cornelius, 5.5 milyon euro olan Hugo, 5 milyon euro olan Nwakaeme, 2.5 milyon euro olan Peres, 1.8 milyon euro olan Yusuf Sarı, 1.5 milyon euro olan Gervinho, 700 bin euro olan Trondsen ve 100 bin euro olan Salih Kavrazlı değerlerini korudu.

Sadece 5 oyuncu değerini yükseltti

Trabzonspor’da 3 milyon euro fark ile değeri en çok artan oyuncu ise Anastasios Bakasetas oldu.

Bakasetas, değerini 7 milyon eurodan 10 milyon euro’ya, Edgar Ie 4.8 milyon eurodan 5.5 milyon euroya, Berat Özdemir 3.5 milyon eurodan 5.5 milyon euroya, İsmail Köybaşı 450 bin eurodan 500 bin euroya, Ahmetcan Kaplan 100 bin eurodan 250 bin euroya yükseltti.

Bordo-mavililerde 5 oyuncunun değerinde toplamda 5 milyon 900 bin euroluk artış yaşandı.