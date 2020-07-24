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Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik heyet ve futbolculara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testlerinin on beşincisi yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Trabzonspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 17:24
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