Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Premier Lig'de yeni sezonun takvimi belli oldu
İngiltere Premier Lig'de 2020-2021 sezonu 12 Eylül'de başlayacak ve son maç 23 Mayıs 2021'de oynanacak.
Liverpool'un şampiyonluğu ile sona eren Premier Lig'de yeni sezonun planlanması açıklandı.
Ligin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunda Premier Lig'in 12 Eylül'de başlayacağı duyuruldu.
Ligin 23 Mayıs 2021 tarihinde ise sona ereceği ifade edildi. Kupa maçlarının programının ise daha sonra duyurulacağı belirtildi.
Etiketler: yeni sezon maç takvim İngiltere Premier LigSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 17:07
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